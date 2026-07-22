Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute 22.07.2026 Ioniq 9 Blackline Hyundai: Topmodell fürs Topmodell Hyundai krönt sein Topmodell mit einem Topmodell. Mehr als eine Fingerübung des scheinbar nicht ausgelasteten Marketings ist der Ioniq 9 als Blackline aber eher nicht. Hyundai Schwarz schwarz schwarz sind alle meine Kleider: Hyundai Ioniq 9 Blackline

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Mit einer zusätzlichen Ausstattungslinie fährt der Hyundai Ioniq 9 ins Modelljahr 2027. Oberhalb des "Uniq" können Kunden künftig auch den "Blackline" als vierte und höchste Ausbaustufe in der Hierarchie wählen.



Blackline bedeutet dabei einerseits die obligatorische Bindung an den 428 PS starken Top-Antrieb, andererseits das, was der Name verspricht: Ausschließlich in der Mineraleffektlackierung "Abyss Black" erhältlich, unterstreichen schwarze Designelemente den ohnehin schon markanten Auftritt des großen SUV zusätzlich. Dazu zählen das Markenlogo in Mattschwarz, eine schwarze Dachreling, ein exklusives schwarzes Felgendesign sowie der ebenfalls schwarze Modellschriftzug am Heck.



Im Innenraum ist es ebenfalls düster: Dachhimmel, Türverkleidungen und -griffe und Lenkrad sind schwarz ausgeführt, die Mittelkonsole in schwarzem Chrom. Außerdem ist das Glasdach Serienstandard.



Standardmäßig liefert Hyundai den Ioniq 9 Blackline als Siebensitzer. Optional steht die sechssitzige Ausführung als "Relax-Paket" (elektrische Komfort-Einzelsitze in Reihe 2) oder als "Swivel-Paket" (drehbare Einzelsitze) für je 1.000 Euro zur Wahl. Einzige weitere Option sind digitale Außenspiegel.



Der Ioniq 9 Blackline kostet ab 89.950 Euro und ist damit der teuerste Hyundai überhaupt. Der Aufpreis zum gleich motorisierten Uniq liegt bei nur 800 Euro, womit sich sozusagen ein "Schnäppchen" ergibt, kostet doch alleine das Glasdach regulär 1.350 Euro. Da lohnt selbst der Uniq in der Ausführung mit dem etwas schwächeren Antrieb kaum – es sei denn, man will Auswahl bei den Exterieur- und Interieur-Farben.