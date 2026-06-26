Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute 26.06.2026 Lounge als Cross-Alternative Hyundai Inster: Neue Ausstattungslinie Hyundai spendiert dem kleinen Inster eine zusätzliche Ausstattungsvariante. Der "Lounge" zeichnet sich im Wesentlichen durch besondere Farben aus. Hyundai Den Hyundai Inster gibt es jetzt auch als "Lounge"

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Hyundai bietet den Inster künftig in fünf Ausstattungslinien an, wobei sich das neue eher designorientierte Level "Lounge" zusätzlich zum robusteren "Cross" positioniert.



Der Lounge verfügt ebenso wie der Cross über Voll-LED-Scheinwerfer, Dachreling und 17-Zoll-Räder, wobei letztere ein eigenständiges Design tragen. Dazu kommen eine modifizierte Frontpartie mit überarbeitetem Kühlergrill sowie die Außenfarbe "Glow Mint", die ausschließlich für den Lounge verfügbar ist.



Im Innenraum fällt das Auge auf eine Stoff-Leder-Kombination in Dunkelgrau mit mintgrünen Akzenten, außerdem sind – wie im Cross – LED-Innenraumbeleuchtung vorne und hinten, LED-Gepäckraumbeleuchtung, Dreispeichenlenkrad mit LED-Pixel-Elementen und eine mehrfarbige Ambientebeleuchtung serienmäßig. Optional ist für den Lounge nur das Effizienz-Paket mit Wärmepumpe und Batterie-Vorkonditionierung erhältlich, V2L- und Assistenzpaket sind nicht lieferbar.



Der Inster Lounge kostet wie der Cross ab 29.850 Euro. Auch wenn Hyundai den Lounge als "Top-Ausstattungslinie" bezeichnet, rangiert darüber tatsächlich weiterhin der "Prime" ab 30.800 Euro, den wir für die bessere Alternative halten, weil er Effizienz- und Assistenzpaket schon vergünstigt mitbringt und hier und nur hier auch das Glasdach erhältlich ist.