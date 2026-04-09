Marken & Modelle Lesezeit ~ 3 Minuten 09.04.2026

E-Kleinwagen startet aktuell ab 37.300 Euro

Cupra Raval: Schön – und teuer

Seit langer langer Zeit wartet man auf die bezahlbaren elektrischen Kleinwagen aus dem VW-Konzern. Nach zahllosen Vorab-Appetithäppchen zeigt sich das erste Modell jetzt endlich in voller Pracht. Der erste Eindruck gefällt – doch von bezahlbar ist der Cupra Raval für viele weit entfernt.