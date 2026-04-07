leute Lesezeit ~ 1 Minute 07.04.2026 Nachfolger von Dr. Sebastian Rudolph Florian Lauden spricht für Porsche Nach einem Wechsel an der Unternehmensspitze folgt oft auch einer in der Leitung der PR-Abteilung. So auch bei Porsche, wo jetzt ein bisher für ZF kommunizierender Mann verpflichtet wurde. Porsche Florian Lauden leitet die

Kommunikation bei Porsche

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Florian Laudan (53) übernimmt bei Porsche ab 7. April 2026 die Leitung Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik. Er folgt auf Dr. Sebastian Rudolph, der seit Jahresbeginn die Konzernkommunikation der Volkswagen AG leitet.



Laudan hatte in der Vergangenheit mehrere Führungsfunktionen bei der Mercedes-Benz Bank AG und Daimler Truck AG inne und arbeitete insoweit mehrere Jahre in Japan und Indien, bevor er bei Daimler Truck PR-Chef wurde. 2022 übernahm er zunächst die Leitung Kommunikation der Commercial Vehicle Division der ZF Friedrichshafen AG, ehe er 2024 zum Leiter Konzernkommunikation und Marketing ernannt wurde.



Florian Laudan sei ein Kommunikationsprofi mit langjähriger Branchenkenntnis und großer internationaler Erfahrung, sagt Porsche-Chef Dr. Michael Leiters. "Er verfügt über beste Voraussetzungen, um Porsche kommunikativ sicher durch den aktuellen Transformationsprozess zu steuern."