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Personen- oder Frachttransport
Kia PV5 kommt als Crew Van
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Als Basis dient die Langversion des Kia PV5 Cargo. Ein One-Touch-Sitzhebel-System ermöglicht es dem Fahrer, die neue PV5-Variante innerhalb kürzester Zeit von einem Zweisitzer mit Frachtraum in ein fünfsitziges Fahrzeug zu verwandeln. Ein einziger manuell bedienbarer Hebel entsperrt die Rückenlehne, kippt das Sitzkissen und verschiebt die Trennwand.
Der Innenraum verfügt über ein Airline-Schienensystem zur Sicherung der Ladung und zum Anbringen von Zubehör. Zu den weiteren Merkmalen zählen dank "Vehicle-to-Load"-Funktion (V2L) 230-Volt-Steckdosen im Laderaum sowie ein rutschfester Boden. Das Laderaumvolumen beträgt je nach Konfiguration 3,7 Kubikmeter (Zweisitzer) oder 2,4 Kubikmeter (Fünfsitzer), die Länge der Ladefläche variiert entsprechend zwischen 1,96 und 1,28 Metern. Als maximale Nutzlast stehen 625 Kilogramm im Datenblatt.
Der PV5 Crew Van ist mit der 51,5-kWh-Batterie ausgestattet. Dies entspricht einer Norm-Reichweite von bis zu 283 Kilometern unter Idealbedingungen. Käufer sollten demnach die Möglichkeit haben, täglich zu laden.
Der PV5 Crew Van ist Teil der Kia-Umbaustrategie "Made in Plant", bei der die Umrüstung des Fahrzeugs direkt im Kia-Werk erfolgt. Durch diesen Ansatz, der zusammen mit Umrüstpartnern entwickelt wurde, kann die Marke werkseitig integrierte Lösungen mit einem höheren Maß an Individualisierung anbieten. Der Produktionsstart des PV5 Crew Van ist für den 30. April 2026 geplant, der Termin für die Markteinführung liegt noch nicht vor.