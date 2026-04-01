Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 01.04.2026

Neue Funktionen, neues Basismodell

Cupra verbessert den Tavascan

Nach dem Born bekommt nun auch der Cupra Tavascan eine Modellpflege. Sie betrifft nicht die Optik des noch jungen Modells, dafür aber zahlreiche Details in Sachen Technik und Ausstattung. Auch ein neues günstigeres Basismodell macht sich bereit.