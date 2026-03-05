Marken & Modelle Lesezeit ~ 4 Minuten 05.03.2026

Viele Neuerungen für die zweite Lebenshälfte

Cupra: Großes Facelift für den Born

Gut vier Jahre nach dem Start hat Cupra den Born überarbeitet. Das Facelift betrifft Design, Interieur, Ausstattung und etliche Details. Der Fortschritt gegenüber dem Schwestermodell ID.3 wird damit nochmals größer. Vorerst jedenfalls.