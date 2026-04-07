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Florian Nemitz wird Geschäftsführer
Smart: Vertriebschef wird Deutschland-Chef
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Seit 2021 verantwortet Nemitz die Vertriebsentwicklung von Smart in Deutschland und hat den Markteintritt sowie den Ausbau der Marke entscheidend mitgestaltet. Zuvor war er unter anderem als Verkaufsleiter bei Mercedes-Benz tätig. Als Head of Sales hat er vor allem das Vertriebs- und Handelsnetz in Deutschland entscheidend aufgebaut.
Smart sieht die Personalie als Zeichen für Kontinuität in einer entscheidenden Phase für die Marke. Nemitz werde für Smart den nächsten Schritt in Richtung Wachstum und Skalierung verantworten. Smart Deutschland ist ein Teil der Smart Europe GmbH mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen. Ende des Jahres will die Marke ihren neuen Zweisitzer #2 vorstellen.