leute Lesezeit ~ 1 Minute 07.04.2026 Florian Nemitz wird Geschäftsführer Smart: Vertriebschef wird Deutschland-Chef Weil der bisherige Deutschland-Chef aufsteigt, wird der bisherige Vertriebschef neuer Deutschland-Chef: Smart fährt mit neuer Spitze in die Zukunft. Smart Smart-Deutschland-Chef Florian Nemetz,

Smart-Europa-Chef Wolfgang Ufer

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Florian Nemitz übernimmt die Position des CEO von Smart Deutschland. Er folgt auf Wolfgang Ufer, der seit dem 1. März 2026 die Rolle des CEO von Smart Europe innehat.



Seit 2021 verantwortet Nemitz die Vertriebsentwicklung von Smart in Deutschland und hat den Markteintritt sowie den Ausbau der Marke entscheidend mitgestaltet. Zuvor war er unter anderem als Verkaufsleiter bei Mercedes-Benz tätig. Als Head of Sales hat er vor allem das Vertriebs- und Handelsnetz in Deutschland entscheidend aufgebaut.



Smart sieht die Personalie als Zeichen für Kontinuität in einer entscheidenden Phase für die Marke. Nemitz werde für Smart den nächsten Schritt in Richtung Wachstum und Skalierung verantworten. Smart Deutschland ist ein Teil der Smart Europe GmbH mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen. Ende des Jahres will die Marke ihren neuen Zweisitzer #2 vorstellen.