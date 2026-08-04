Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 04.08.2026 Bestenfalls 12,8 kWh/100km Verbrauch Audi A2: Hohe Effizienz – ohne Vorsprung Audi berichtet von hoher Effizienz des kommenden A2 e-tron. Die Ingolstädter haben dafür viel Technik umgesetzt – doch keinen Vorsprung erreicht. Derweil schlägt das Marketing seltsame Kapriolen. Audi Der kommende Audi A2 e-tron soll besonders effizient sein

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Die PR-Einführung beim A2 e-tron läuft anders als gewohnt. So hatte Audi schon vor längerer Zeit Erlkönig-Bilder offiziell veröffentlicht und vor einigen Wochen sogar bereits den Basispreis und die Leistungsstufen des Antriebs sowie Ausstattungshierarchien auf der normalen Kunden-Website dargestellt, wobei letztere aber laut Fußnote nicht so gemeint waren, wie sie wirkten. Merkwürdig: Inzwischen sind die Infos wieder verschwunden.



Stattdessen füllt Audi das Sommerloch heute mit der Mitteilung, der A2 e-tron setze einen neuen Effizienzstandard – bei Audi. Konkret gemeint ist, dass die insoweit beste Variante in Kombination mit einem optionalen "Effizienzpaket" einen vorläufigen Normverbrauch von 12,8 kWh/100 km schafft. Sie verfügt über eine 61-kWh-Batterie mit LFP-Technik und eine Motorleistung von 190 PS.



Die Ingolstädter haben hierfür an diversen Stellschrauben Feintuning betrieben, etwa bei der Leistungselektronik, der Statorwicklung der E-Maschine, beim Getriebeöl, bei der Software-Steuerung und nicht zuletzt in Sachen Aerodynamik. Die beschriebene Variante mit dem Effizienzpaket kommt demnach auf einen cW-Wert von 0,24. Angaben zur Stirnfläche liegen nicht vor.



Damit hat die Variante "den besten Luftwiderstandsbeiwert unter den Kompaktmodellen bei Audi und spielt diesen Vorteil voll aus", frohlocken die Ingolstädter, die außer dem A3 kein Kompaktmodell mehr aufbieten können. Und in der Tat sind 0,24 und 12,8 kWh Verbrauch einerseits nicht schlecht. Andererseits schafft ein Mercedes CLA cw=0,21 und 12,3. Und auch wenn der Benz eine ganze Ecke teurer ist und es dank des Vollhecks aerodynamisch etwas leichter hat, mag man das für eine Firma, die sich "Vorsprung durch Technik" auf die Fahnen schreibt und anderthalb Jahre später kommt, enttäuschend finden.



Das nicht näher konkretisierte Effizienzpaket soll für eine Verbrauchsreduktion 0,9 kWh pro 100 Kilometer gut sein. Audi kündigt nach wie vor eine Premiere des A2 e-tron für den Herbst an, obwohl sie tatsächlich noch im Sommer (7. September) stattfinden wird. Der Basispreis wird 38.200 Euro betragen, das sind gut 9.000 Euro weniger als für den Q4, aber auch 4.000 mehr als für den technisch eng verwandten VW ID.3 Neo.