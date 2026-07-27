Verkehr & Reise Lesezeit ~ 4 Minuten 27.07.2026

Großparkplatz Deutschland

Reise-Höhepunkt des Jahres: ADAC-Stauprognose für das Wochenende 31.07.-02.08.2026

Großparkplatz Deutschland: Am kommenden Wochenende startet auch Süddeutschland endlich in die Sommerferien. Damit ist das ganze Land im Urlaub ... und trifft sich im Stau. Autofahrer brauchen unbedingt ein gutes Nervenkostüm und großes Zeitpolster – oder ersparen sich das vermeintlich "Normale" durch eigentlich recht simple Strategien.