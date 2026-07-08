miscellanea Lesezeit ~ 2 Minuten 08.07.2026 5 kWh Gutschrift Ionity: Rabatt für kurzes und nächtliches Laden Ladestationen besser auszunutzen ist von Vorteil sowohl für die Betreiber als auch die Nutzer. Ionity forciert das Ziel nun mit Vergünstigungen für kürzeres und für nächtliches Laden. Eine klassische win-win-Situation. Ionity Ionity bietet Rabatt für 80%- oder Nacht-Laden

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Pünktlich zur Sommerreisezeit führt der Ladeanbieter Ionity neue Anreize für effizientes Laden ein. Nutzer erhalten Gutschriften, wenn sie ihren Ladevorgang bei 80 % Batteriestand beenden oder zu ausgewählten Nebenzeiten laden. Damit fördert der Betreiber Ladeverhalten, das zu kürzeren Wartezeiten bei starker Auslastung und einer höheren Verfügbarkeit von Ladepunkten beiträgt.



Mit dem sog. "Fast Lane Reward" belohnt Ionity Fahrer, die ihren Ladevorgang bei einem Batteriestand von 80 % beenden. Die Logik ist simpel: Bei vielen E-Autos dauert der Ladevorgang von 80 auf 100 % nahezu genauso lange wie der von 10 auf 80 %. Wer früher weiterfährt, spart Zeit, gibt den Ladepunkt schneller für andere Reisende frei und trägt so dazu bei, Wartezeiten an stark frequentierten Standorten zu reduzieren. Gleichzeitig kann regelmäßiges Nicht-Voll-Laden die Batterie langfristig schonen (ausgenommen LFP-Akkus).



Der "Fast Lane Reward" gilt für Ladevorgänge an allen Ionity-Standorten in Europa, die zwischen 9 und 17 Uhr beginnen. Wer bei entsprechender Einstellung in der App die Push-Benachrichtigung "80 % geladen" erhält und dann das Fahrzeug vom Ladepunkt trennt, bevor 85 Prozent erreicht sind, erhält automatisch eine Gutschrift in Höhe von fünf kWh gutgeschrieben. Eine Kombination beider Modelle ist nicht möglich.



Autofahrer, die zwischen 22 und 6 Uhr laden, erhalten mit dem "Off-Peak Reward" ebenfalls eine Gutschrift in Höhe von 5 kWh. So kann die Nachfrage gleichmäßiger verteilt und die Verfügbarkeit von Ladepunkten insbesondere während der Hauptreisezeiten weiter verbessert werden.



Für beide Rewards gilt eine Mindestlademenge von 40 kWh pro Ladevorgang. Das gesammelte Guthaben kann im Bereich "Credits & Rewards" der App eingesehen werden und wird beim nächsten Ladevorgang automatisch verrechnet. Ob die Aktionen dauerhaft bestehen, ist offen.