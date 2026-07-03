Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute 03.07.2026 Kostenloser Service für Scheckheft-Fahrzeuge Suzuki bringt Anschlussgarantie Suzuki verspricht ab sofort acht Jahre Garantie, sogar rückwirkend. Also ... bis zu acht Jahre, unter diversen Voraussetzungen und mit Einschränkungen. Suzuki "Bedingungen gelten": Suzuki-Modelle erhalten künftig eine fünfjährige Anschlussgarantie

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Suzukis in Deutschland profitieren künftig von einer bis zu fünfjährigen Anschlussgarantie an die dreijährige Herstellergarantie. Das "Pro Garantie" genannte Angebot gilt ab sofort, ohne Zusatzkosten, für die gesamte Pkw-Palette und auch für bereits ausgelieferte Modelle. Nicht inbegriffen sind allerdings Diesel-Modelle.



Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist einerseits die Nichtüberschreitung von Kilometer-Limits, die die Marketer bzw. Controller bei Suzuki etwas unglücklich, weil nicht einheitlich, gewählt haben: Across und Swace sind für 120.000, alle anderen Modelle für 140.000 Kilometer insgesamt begünstigt.



Andererseits setzt Suzuki eine lückenlose Wartungshistorie inklusive der mindestens jährlichen Inspektion voraus. Fahrzeuge ohne eine solche können nach einem mutmaßlich aufwendigen und teuren "SUZUKI Pro Check" die Voraussetzungen ebenfalls erfüllen.



Wie bei Anschlussgarantien üblich, entspricht diese auch bei Suzuki nicht dem Umfang der Herstellergarantie und erst recht nicht dem der gesetzlichen Gewährleistung, ist also auf bestimmte Teile und Baugruppen beschränkt. Eine fünfjährige Voll-Garantie wie bei manchen Mitbewerbern wäre die kundenfreundlichere Maßnahme gewesen.