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Suzuki bringt Anschlussgarantie
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Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist einerseits die Nichtüberschreitung von Kilometer-Limits, die die Marketer bzw. Controller bei Suzuki etwas unglücklich, weil nicht einheitlich, gewählt haben: Across und Swace sind für 120.000, alle anderen Modelle für 140.000 Kilometer insgesamt begünstigt.
Andererseits setzt Suzuki eine lückenlose Wartungshistorie inklusive der mindestens jährlichen Inspektion voraus. Fahrzeuge ohne eine solche können nach einem mutmaßlich aufwendigen und teuren "SUZUKI Pro Check" die Voraussetzungen ebenfalls erfüllen.
Wie bei Anschlussgarantien üblich, entspricht diese auch bei Suzuki nicht dem Umfang der Herstellergarantie und erst recht nicht dem der gesetzlichen Gewährleistung, ist also auf bestimmte Teile und Baugruppen beschränkt. Eine fünfjährige Voll-Garantie wie bei manchen Mitbewerbern wäre die kundenfreundlichere Maßnahme gewesen.