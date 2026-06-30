Verkehr & Reise Lesezeit ~ 3 Minuten 30.06.2026

Sechs weitere Bundesländer starten in die Ferien

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 03.-05.07.2026

Am kommenden Wochenende müssen sich Autofahrer auf deutlich mehr Verkehrsaufkommen sowie mehr und längere Staus einstellen: In sechs weiteren Bundesländern beginnen bereits die Sommerferien.