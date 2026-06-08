Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 08.06.2026 Swift, S-Cross und Vitara "X-ITE" Suzuki bringt Sondermodell-Serie Suzuki bringt in drei seiner sechs Baureihen ein Sondermodell zu den Händlern. Es ist jeweils nach dem bekannten Muster solcher Verkaufsaktionen gestrickt: Mehr Ausstattung für weniger Geld. Und wie meist gibt es Verwirrung bezüglich der Details. Suzuki Suzuki S-Cross als Sondermodell "X-ITE"

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Unter dem Zusatznamen "X-ITE" bietet Suzuki jetzt Swift, Vitara und S-Cross als Sondermodelle an. Vitara X-ITE und S-Cross X-ITE basieren jeweils auf der höchsten Ausstattungslinie "Comfort+" und verfügen darüber hinaus serienmäßig über Metallic-Lackierung, mattschwarze 17-Zoll-Räder sowie eine schwarze Ausführung von Dachreling, Türgriffen und Außenspiegel-Gehäusen.



Dazu kommt eine Dekor-Beklebung an den Seiten. Außerdem spendiert Suzuki ein unübliches, gleichwohl praktisches Extra: 17-Zoll-Winterkompletträder, mutmaßlich in Stahl-Ausführung, gehören auch zum Angebot. Beim Vitara gibt es außerdem orangefarbene Ziernähte an Sitzen und Türverkleidungen. Eine Zweifarb-Metalliclackierung ist laut Mitteilung beim Vitara "auch" erhältlich, laut Konfigurator ist diese Standard.



Den Vitara X-ITE verkauft Suzuki ab 28.990 Euro, das entspricht bereits einem Preisvorteil von 2.260 Euro zum Comfort+. Mit Berücksichtigung von Metalliclack und den anderen Rädern erhöht sich der Vorteil auf rund 4.400 Euro, insgesamt geht es damit über 5.000 Euro. Sogar noch größer, nämlich 3.200 Euro, sei das Sparpotential beim S-Cross, erklärt Suzuki: Das Sondermodell ist mit 34.490 Euro gelistet. Im Konfigurator ist der reguläre S-Cross jedoch nicht als Comfort+ zu finden – und weil der Autobauer es weder für seine potentiellen Kunden noch für die Presse für nötig hält, Preislisten bereitzustellen, lässt sich dies nicht ohne Weiteres prüfen.



Der Swift X-ITE, der zu Preisen ab 21.490 Euro verkauft wird, basiert wahlweise auf der Ausstattungslinie Comfort oder Comfort+ (+700 Euro). Auch hier ist Metalliclack Standard, außerdem gibt es spezielle Einstiegsleisten. Die Winterräder sind hier in 16" Alu ausgeführt, kosten aber 700 Euro extra. Der reine Preisvorteil beträgt 950 Euro, es sei denn, man mag orangefarbenen Metalliclack, denn dann ist das Serienmodell günstiger.



Während der Swift stets mit dem 82-PS-Dreeizylinder kombiniert ist, ist es bei den beiden anderen Baureihen obligatorisch ein 1,4-Liter-Vierzylinder mit 110 PS. Der S-Cross hat stets Allradantrieb, Swift und Vitara optional. Der Swift kann anstelle der Fünfgang-Handschaltung mit einem stufenlosen Getriebe konfiguriert werden, die beiden anderen kommen optional mit 6-Gang-Automatikgetriebe.