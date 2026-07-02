Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 02.07.2026 »Tonic« mit Preisvorteil Citroën bringt ë-C3 als Sondermodell Citroën bietet den e-C3 in einer weiteren Ausführung an, die wie ein Sondermodell spezielle Optikmerkmale und Ausstattung mit einem Preisvorteil kombiniert. Citroën Citroën e-C3 als Sondermodell "Tonic"

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Mit einer sechsten Variante verkompliziert Citroën das Angebot beim e-C3. Der "Tonic" ist als Sonderedition angekündigt und sortiert sich in der Hierarchie zwischen dem Basismodell "You" und der bislang zweiten Linie "Plus" ein.



Äußerlich gibt sich der Tonic an einem in Kontrastfarbe (rot oder schwarz) lackierten Dach zu erkennen, dazu kommen die Dachreling und der Heckspoiler des "PLus", zitronengelbe "Color Clips" in der Frontschürze, ein Emblem unterhalb der Außenspiegel sowie eine schwarz beklebte A-Säule. Als Außenfarben stehen lediglich weiß und schwarz zur Verfügung, die verfügbaren Dachfarb-Kombinationen bildet der Konfigurator aktuell nicht korrekt ab.



Ebenfalls vom "Plus" übernimmt der "Tonic" den regulär nicht hinzubuchbaren 10,25-Zentralbildschirm mit kabelloser Smartphone-Integration sowie den Stoffbezug am Armaturenbrett.



Der Akku kann in den üblichen Größen mit gerade einmal 30 oder 44 kWh Kapazität bestellt werden, die Norm-Reichweiten betragen 206 bzw. 309 Kilometer. Geladen wird serienmäßig mit nur 7,4 kW, optional mit 11 kW. Laut Mitteilung kann auch ein DC-Lader mit 30 bzw. 100 kW Leistung bestellt werden, der Konfigurator kennt diese Option jedoch nicht.



Der e-C3 kostet als Tonic je nach Akku ab 20.450 bzw. 23.760 Euro, das sind jeweils nur 310 Euro mehr als für den "You" – wer die Farben mag, bekommt hier ein echtes Sonderangebot. Karg ausgestattet ist das Wägelchen mit seinen kleinen Stahlrädern, der manuellen Klimaanlage, den Halogenfunzeln und Fensterkurbeln im Fond natürlich trotzdem.



Richtig spannend wird das Angebot für jene, die für die staatliche Elektroprämie berechtigt sind, denn diese verdoppelt Citroën als Kaufanreiz nun sogar bis Ende September. Bis zu 12.000 Euro lassen sich so nochmal abziehen, der e-C3 damit für rund 8.500 Euro "holen".