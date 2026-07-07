Verkehr & Reise Lesezeit ~ 3 Minuten 07.07.2026

Sommerreiseverkehr erreicht neuen Höhepunkt

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 10.-12.07.2026

Am kommenden Wochenende wird es auf Deutschlands Autobahnen noch einmal deutlich voller. Mit Hamburg, Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern starten weitere Bundesländer in die Sommerferien.