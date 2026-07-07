Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 07.07.2026 700 Euro Rabatt Dacia Duster: Sonderpreis via Tchibo Rabatte sind an sich nicht die Sache von Dacia, was die Preise niedrig und die Restwerte stabil hält. Jetzt aber macht der Autobauer eine Ausnahme – über den Umweg Tchibo. 700 Euro lassen sich sparen. Dacia Wer den Dacia Duster mit Vollausstattung mag, bekommt jetzt Rabatt via Tchibo

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Dacia und der Kaffeeröster, äh Gemischtwarenshop Tchibo kooperieren erstmals. Im Rahmen von Tchibos Themenwelt "Unterwegs zu Hause" können Kunden einen Dacia Duster zu Vorteilskonditionen kaufen.



Das Angebot gilt ausschließlich für den Duster in dessen Topversion "Extreme" und ausschließlich in Verbindung mit dem Top-Antrieb, dem 158 PS starken Hybrid. Außerdem sind alle regulär verfügbaren Extras inbegriffen, namentlich das "Winter-Paket Plus", das "City-Paket", das "Technik-Paket" und die 18-Zoll-Räder. Auch Metalliclack ist inklusive, allerdings nur in "Sandstone" oder "Zeder-Grün".



So ausgestattet, kostet der Duster regulär 30.330 Euro. Wer über die Aktionsseite bei Tchibo die Aktionsseite von Dacia ansteuert, kann dort das Auto nicht direkt bestellen, sondern nur Kontakt zu einem Händler aufnehmen, der dann den weiteren Prozess ganz normal begleitet und das Auto auch ausliefert. Überführungskosten sind nicht inklusive. Käufer erhalten aber einen Nachlass von 700 Euro, der soweit ersichtlich als Tankgutschein gewährt wird.



Damit, so verheißt es die Werbung, könne man dann "zum Beispiel" 7.000 Kilometer "kostenlos" fahren. Abgesehen davon, dass kostenlos natürlich nicht stimmt, wenn man nur die Kraftstoffkosten wegdenkt, rechnen die Partner hier auch recht optimistisch: Zugrundegelegt wird tatsächlich der Normverbrauch von nur 4,7 Litern und ein Literpreis von 2,10 Euro. Zusätzlich können Kunden zehn Prozent Rabatt auf Zubehör erhalten, wenn sie es direkt mitbestellen.



700 Euro sind nicht viel beim Autokauf, bei Dacia dürfte dieser Wert beim Händler aber als Privatkunde kaum erreichbar sein. Wer also mit einem Duster in Vollausstattung liebäugelt und mit der Farbauswahl zufrieden ist, macht hier nichts falsch. Die Aktion läuft bis zum 24.08.2026.



Dass Tchibo mit Autobauern kooperiert, ist nichts Neues. Kia, Smart, Hyundai, Opel und Fiat hatte Tchibo ebenso bereits im Programm wie ein Tesla-Abo, ein Wohnmobil und 2017 sogar restaurierte Oldtimer. Das 1949 in Hamburg gegründete Familienunternehmen erzielte 2024 nach eigenen Angaben mit international 10.452 Mitarbeitenden 3,36 Milliarden Euro Umsatz.