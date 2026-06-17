miscellanea Lesezeit ~ 1 Minute 17.06.2026 Zwei Cent Rabatt pro Kilowattstunde EnBW startet Treueprogramm für Stromtanken Die EnBW führt ein neues Treueprogramm für das Laden von E-Autos ein. Es bietet unter dem Strich zwei Cent Rabatt pro Kilowattstunde. EnBW Mit dem neuen Treueprogramm von EnBW gibt es zwei Cent/kWh Rabatt

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Wer sein Elektroauto bei EnBW auflädt, nimmt jetzt an einem neuen Kundenbindungsprogramm teil. "EnBW collect" gehört nach Angaben des Anbieters zu den ersten Treueprogrammen seiner Art für E-Mobilität.



Bei jedem Ladevorgang an EnBW-Ladepunkten werden zwei Punkte pro geladene Kilowattstunde gesammelt. Für eine Akkufüllung von 60 kWh werden also 120 Treuepunkte auf das Punktekonto gutgeschrieben. Ab 500 Punkten ist die Umwandlung in Ladeguthaben direkt in der EnBW mobility+ App möglich. Das entspricht dann fünf Euro, die für den nächsten Ladevorgang genutzt werden können. Der Rabatt bzw. der Cashback beträgt also zwei Cent pro Kilowattstunde. In Zukunft will EnBW auch höhere Aktionspunkte verrechnen, etwa an bestimmten Standorten oder zu bestimmten Uhrzeiten.



Die Teilnahme steht allen Kunden mit gebuchtem EnBW-mobility+-Ladetarif offen. Dabei erfolgt die Registrierung einmalig mit dem Login, der bereits für die App verwendet wird. Das Sammeln der Punkte läuft automatisch. In der Startphase können die Punkte ausschließlich in Ladeguthaben umgewandelt werden.



Die EnBW betreibt nach eigenen Angaben das größte Schnellladenetz Deutschlands mit mehr als 8.000 Schnellladepunkten, die alle mit 100 Prozent Ökostrom betrieben werden.