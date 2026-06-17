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Zwei Cent Rabatt pro Kilowattstunde
EnBW startet Treueprogramm für Stromtanken
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Bei jedem Ladevorgang an EnBW-Ladepunkten werden zwei Punkte pro geladene Kilowattstunde gesammelt. Für eine Akkufüllung von 60 kWh werden also 120 Treuepunkte auf das Punktekonto gutgeschrieben. Ab 500 Punkten ist die Umwandlung in Ladeguthaben direkt in der EnBW mobility+ App möglich. Das entspricht dann fünf Euro, die für den nächsten Ladevorgang genutzt werden können. Der Rabatt bzw. der Cashback beträgt also zwei Cent pro Kilowattstunde. In Zukunft will EnBW auch höhere Aktionspunkte verrechnen, etwa an bestimmten Standorten oder zu bestimmten Uhrzeiten.
Die Teilnahme steht allen Kunden mit gebuchtem EnBW-mobility+-Ladetarif offen. Dabei erfolgt die Registrierung einmalig mit dem Login, der bereits für die App verwendet wird. Das Sammeln der Punkte läuft automatisch. In der Startphase können die Punkte ausschließlich in Ladeguthaben umgewandelt werden.
Die EnBW betreibt nach eigenen Angaben das größte Schnellladenetz Deutschlands mit mehr als 8.000 Schnellladepunkten, die alle mit 100 Prozent Ökostrom betrieben werden.