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Sondermodell mit Sonderlack und Preisvorteil
VW Tiguan Edition 20: Verfrühtes Geburtstagsmodell
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Zum 20jährigen Jubiläum wollen die Wolfsburger nun den Kunden für diese Erfolgsgeschichte danken, wie es VWs Vertriebsvorstand Martin Sander formuliert. Mittel zum Zweck ist die "Edition 20", die erstaunlicherweise nur auf der mittleren Ausstattungslinie "Life" basiert. Sie ist schon auf den ersten Blick auffällig, da sie in der neuen und eigens kreierten Lackierung "Maple Red Metallic" vorfährt. Serienmäßig sind außerdem die 19-Zoll-Räder "Coventry", optional gibt es auch 20-Zöller.
Zusätzlich zum Life verfügt die Edition 20 über das R-Line-Exterieurpaket, Privacy Glass und eine schwarz-glänzende Ausführung von Modellschriftzug, Ladekantenschutz, Fensterzierleisten und Spiegelkappen. Innen gibt es u.a. rote Ziernähte an Instrumententafel, Türverkleidungen und den auch insgesamt modifizierten Sitzbezügen, außerdem beleuchtete Einstiegsleisten vorne, Umfeldbeleuchtung mit spezieller Projektion und diverse Edition-20-Logos.
Motorseitig sind alle Varianten ab 150 PS erhältlich, also auch der Plug-in-Hybrid, der Diesel, der Allrad-Diesel und der Allrad-TSI. Die Preise beginnen bei 48.180 Euro, das entspricht einem Aufpreis zum Serienmodell von 3.500 Euro. Rechnet man Metalliclack und 19-Zöller hinzu, verringert sich der Abstand auf rund 1.500 Euro. Die weiteren Sondermodell-Zugaben sind regulär nicht bestellbar, so dass eine genaue Betrachtung unmöglich ist.
Unter dem Strich darf man dem Sondermodell dennoch einerseits einen Preisvorteil zubilligen, muss andererseits aber auch auf die insgesamt nicht annähernd gute Ausstattung hinweisen. Mit besserem Motor, mehr Ausstattung, Anschlussgarantie, Winterrädern und Überführung geht es schnell Richtung 66.000 Euro.
Verfrühte GeburtstagsfeierMit dem 20. Geburtstag ist VW streng genommen zu früh dran. Denn die Geschichte des Tiguan beginnt auf der Los Angeles Auto Show im November 2006 mit der Studie "Concept Tiguan", erst im September 2007 feierte der Tiguan I Weltpremiere auf der IAA in Frankfurt/Main und kam noch im gleichen Jahr zu den Händlern. 2016 folgte die größere und schönere zweite Generation, 2017 ergänzt um den verlängerten Tiguan Allspace und 2020 um den Tiguan R. 2019 war mit fast 911.000 Einheiten das beste Jahr der Baureihe.
2024 startete der aktuelle Tiguan III. Während man dessen Langversion als Tayron ausgegliedert hat, wird allgemein davon ausgegangen, dass VW die Bezeichnung Tiguan künftig auch für sein E-SUV nutzen wird: Das große Facelift des ID.4 wird aller Voraussicht nach als "ID. Tiguan" erscheinen.
Insgesamt hat VW nach eigenen Angaben mehr als neun Millionen Tiguan verkauft. Aktuell erfolgt die Fertigung am Stammsitz in Wolfsburg, in Mexico (Puebla) und in China (Anting), zu haben ist das SUV in über 60 Ländern weltweit.