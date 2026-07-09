Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 09.07.2026

Sondermodell mit Sonderlack und Preisvorteil

VW Tiguan Edition 20: Verfrühtes Geburtstagsmodell

Eigentlich ist der Tiguan noch gar nicht 20 Jahre alt, aber das schert das VW-Marketing nicht: Zum Geburtstag der erfolgreichen Baureihe kommt jetzt ein Sondermodell in auffälliger Farbe und mit theoretischem Preisvorteil.