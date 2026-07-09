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Zwei Millionen Autos ab Modelljahr 2020
Volvo: OTA bringt Apple Music
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Im Volvo EX60, EX90 und ES90 kommen die Insassen durch den Streaming-Dienst auch in den Genuss von "Apple Music Spatial Audio". Basierend auf der Dolby-Atmos-Technik bietet es ein noch immersiveres und natürlicheres Klangerlebnis. Der Hörer steht sozusagen im Mittelpunkt und wird von Musik und Gesang umgeben.
Vorteile der direkten Einbindung im Infotainment-System gegenüber der Nutzung via Bluetooth oder W-LAN (Apple CarPlay) vom iPhone aus ergeben sich in Sachen Klangqualität, Empfang, Sprachsteuerung, Integration/Anzeige auf Bildschirm und Head-up-Display sowie Schonung des Handys (Akku, Hitze).
Neben Volvo bieten u.a. auch Audi, Mercedes, Porsche und Tesla ein direkte Apple-Music-App an.