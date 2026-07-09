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Zwei Millionen Autos ab Modelljahr 2020

Volvo: OTA bringt Apple Music

Millionen von Volvo-Fahrzeugen der letzten Jahre erhalten demnächst ein Online-Update, das Apple Music direkt ins Infotainment der Autos bringt.

Volvo: OTA bringt Apple Music
Volvo
Volvo bringt Apple Music in zwei Millionen Bestandsfahrzeuge
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Mit dem nächsten Over-the-Air-Update (OTA) hält Apple Music Einzug in Volvo-Modelle. Wie der Hersteller ankündigt, profitierten hiervon mehr als zwei Millionen Fahrzeuge der Baureihen EX90, ES90, XC90, S90, V90, XC60, S60, V60, XC40, EX40 und EC40 ab dem Modelljahr 2020 (Ausnahmen je nach Variante sind möglich).

Im Volvo EX60, EX90 und ES90 kommen die Insassen durch den Streaming-Dienst auch in den Genuss von "Apple Music Spatial Audio". Basierend auf der Dolby-Atmos-Technik bietet es ein noch immersiveres und natürlicheres Klangerlebnis. Der Hörer steht sozusagen im Mittelpunkt und wird von Musik und Gesang umgeben.

Vorteile der direkten Einbindung im Infotainment-System gegenüber der Nutzung via Bluetooth oder W-LAN (Apple CarPlay) vom iPhone aus ergeben sich in Sachen Klangqualität, Empfang, Sprachsteuerung, Integration/Anzeige auf Bildschirm und Head-up-Display sowie Schonung des Handys (Akku, Hitze).

Neben Volvo bieten u.a. auch Audi, Mercedes, Porsche und Tesla ein direkte Apple-Music-App an.
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