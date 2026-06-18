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Gute-Nacht-Paket mit schmaler Matratze
VW ID.Buzz wird zum Tini-Camper für Frischverliebte
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Damit lasse sich sich der ID.Buzz in kurzer Zeit in einen komfortablen Tinycamper für zwei Personen verwandeln, heißt es begleitend. Der Autobauer lässt dabei allerdings einen entscheidenden Aspekt unter den Tisch fallen: Die beiden Personen müssen idealerweise frisch verliebt sein, denn die Matratze ist gerade einmal 1,20 Meter breit.
Neu ist zudem ein "Übernachten"-Modus, der mit der aktuellen Softwaregeneration Einzug hält und also nicht für ältere Bestandsfahrzeuge verfügbar ist. Dieser ermöglicht eine dauerhafte Klimatisierung des Innenraums über einen Zeitraum von bis zu 48 Stunden. So bleibt die Temperatur im Fahrzeug auch über Nacht konstant auf einem angenehmen Niveau. Wieviel Strom für eine Klimatisierung draufgeht, bleibt offen.
Praktisch fürs Gelegenheitscamper ist auch die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L), die über einen entsprechenden Adapter eine normale Außensteckdose bereitstellt. Die Maximalleistung gibt VWN mit nur 2.000 Watt an. Für Kühlboxen, kleine Kochfelder, Kaffeemaschinen, E-Bikes, Notebooks oder Ähnliches dürfte dies aber in der Regel ausreichen.
Das Gute-Nacht-Paket ist ab 2.600 Euro für den ID. Buzz in den Pkw-Varianten in beiden Radständen und allen Sitzkonfigurationen ab sofort bestellbar.