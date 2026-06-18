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Donnerstag, 18. Juni 2026
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miscellanea Lesezeit ~ 2 Minuten

Gute-Nacht-Paket mit schmaler Matratze

VW ID.Buzz wird zum Tini-Camper für Frischverliebte

Als richtigen Camper im California-Stil kann VW den ID.Buzz entgegen ursprünglicher Pläne aus Gewichts- und Reichweitengründen nicht anbieten. Nun aber gibt es ein Ausrüstungspaket, das den Elektrovan zum Tini-Camper macht – Für Singles oder Frischverliebte.

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Volkswagen
VWN bietet für den ID.Buzz jetzt ein Gute-Nacht-Paket für Gelegenheitscamper an
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Volkswagen Nutzfahrzeuge hat für den ID.Buzz ein sogenanntes "Gute-Nacht-Paket" entwickelt, das sich an Gelegenheitscamper richtet. Zum Umfang gehören unter anderem ein Bettgestell mit Klappmatratze, ein Verdunklungsset für die Scheiben sowie Zubehör wie ein Tisch und zwei Stühle und Lüftungsgitter für die Seitenscheiben im Fahrerhaus.

Damit lasse sich sich der ID.Buzz in kurzer Zeit in einen komfortablen Tinycamper für zwei Personen verwandeln, heißt es begleitend. Der Autobauer lässt dabei allerdings einen entscheidenden Aspekt unter den Tisch fallen: Die beiden Personen müssen idealerweise frisch verliebt sein, denn die Matratze ist gerade einmal 1,20 Meter breit.

Neu ist zudem ein "Übernachten"-Modus, der mit der aktuellen Softwaregeneration Einzug hält und also nicht für ältere Bestandsfahrzeuge verfügbar ist. Dieser ermöglicht eine dauerhafte Klimatisierung des Innenraums über einen Zeitraum von bis zu 48 Stunden. So bleibt die Temperatur im Fahrzeug auch über Nacht konstant auf einem angenehmen Niveau. Wieviel Strom für eine Klimatisierung draufgeht, bleibt offen.

Praktisch fürs Gelegenheitscamper ist auch die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L), die über einen entsprechenden Adapter eine normale Außensteckdose bereitstellt. Die Maximalleistung gibt VWN mit nur 2.000 Watt an. Für Kühlboxen, kleine Kochfelder, Kaffeemaschinen, E-Bikes, Notebooks oder Ähnliches dürfte dies aber in der Regel ausreichen.

Das Gute-Nacht-Paket ist ab 2.600 Euro für den ID. Buzz in den Pkw-Varianten in beiden Radständen und allen Sitzkonfigurationen ab sofort bestellbar.
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