nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 2 Minuten 09.06.2026 Verkaufsstart der Modellpflege Caddy-Facelift: So siehts innen aus Zum bevorstehenden Verkaufsstart Mitte dieser Woche zeigt VW Nutzfahrzeuge nun auch den Innenraum des Caddy-Facelifts. Der zeigt sich deutlich ansehnlicher als zuvor, was allerdings so schwierig auch nicht ist. Fotogalerie mit 6 Bildern Volkswagen Das Caddy-Facelift bringt auch einen aufgehübschten Innenraum mit sich

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Kunden, die mit einem neuen Caddy liebäugeln, erhalten nun Einblick ins Interieur der aufgefrischten Baureihe. Das Auge fällt dabei vor allem auf den nun freistehenden und auf 12,9 Zoll gewachsenen Bildschirm. Das sieht zusammen mit dem entschlackten und versetzten "Lichtzentrum" links des Lenkrads deutlich wertiger aus als bisher, wenn auch VWN es mit einer begradigten Mittelkonsole mit wenig Aufwand noch besser hätte machen können. Der Fortschritt resultiert dabei aber nicht zuletzt durch die bisher auffallend lieblose Gestaltung.



Zu den weiteren Neuerungen gehört die nun endlich umgesetzte Beleuchtung der Temperaturslider und das fortan in allen Varianten serienmäßige digitale Kombiinstrument. Außerdem gibt es veränderte Sitzbezüge und Dekorleisten und ein induktives Handy-Ladefach mit tatsächlich 25 Watt Ladeleistung.



Zudem verfügt die USB-C-Doppelbuchse vorne nun über bis zu 60 Watt Ladeleistung pro Buchse, ein weiterer serienmäßiger USB-C-Anschluss mit bis zu 45 Watt ersetzt die vorher optionale 12-Volt-Steckdose auf dem Armaturenbrett. Schließlich angekündigt sind für die Pkw- und Flexible-Modelle Halteschlaufen als Einstiegshilfen an den B-Säulen und darüber liegende Aufhänger für Jacken.



Über die Exterieur-Änderungen hatten wir bereits berichtet (Link unten). Ergänzend hat VWN insoweit jetzt vier neue Metallic-Lacke in "Reed Green", "Sunsetred", "Grenadillschwarz" und "Grau Braun" angekündigt.



Das Angebot des Caddy bleibt sehr flexibel: Im Angebot sind zwei verschiedenen Radstände, eine Pkw-, Cargo- und Minicamper-Variante, diverse Sonderumbauten und verschiedene Türkonfigurationen. Als Antrieb gibt es Benziner, Diesel und den Plug-in-Hybrid mit über 120 Kilometer elektrischer Reichweite. Nicht verfügbar sind Allradantrieb, reine Stromer und kräftige Motoren. Die Anhängelast beträgt maximal 1.500 Kilogramm.



Der Caddy als Pkw startet bei 34.200 Euro für den normalem Radstand, der längere Maxi ab 37.560 Euro. Beim Caddy Cargo lauten die Basispreise 26.480 bzw. 28.615 Euro (hier jeweils netto). Angekündigt ist auch ein Sondermodell namens "Generation", Details dazu liegen noch nicht vor.