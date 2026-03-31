nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 1 Minute 31.03.2026 Häppchenweise Vorstellung der Modellpflege VW Caddy: Erste Facelift-Bilder Der VW Caddy erhält zur Jahresmitte ein Facelift. Die Vorstellung erfolgt in nerviger Salamitaktik ... hier sind erste echte Bilder – nur von außen, nur von vorne. Fotogalerie mit 5 Bildern VWN Neue Farben, Räderdesigns und eine schönere

Frontschürze: Facelift für den VW Caddy

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Volkswagen Nutzfahrzeuge gewährt einen ersten Blick auf die Modellpflege des Caddy. Dazu gehören etwa neue Außenfarben und Räderdesigns und nicht zuletzt eine neue Frontschürze, sowohl bei den genarbten als auch bei den lackierten Varianten umgestaltete Frontschürze.



Wo Hersteller oft sonst gerne blumig-übertrieben fabulieren, ist die Mitteilung von VWN sprachlich interessant bis zweifelhaft. Die Rede ist von "bewussten Änderungen", von "Räder[n] mit neuen 16 Zoll- bis 18 Zoll-Felgen" und von einer "durch den neuen Stoßfänger (...) umgestaltete[n] Frontschürze".



Und das war es denn auch schon, denn weitere Einblicke wird es erst mit der nächsten Salamischeibe geben. Dann vermutlich ist das Interiuer dran. Antriebsseitig erwarten wir keine Änderungen.



Seit 2003, ab der dritten Generation, wurden den angaben zufolge insgesamt fast 2,9 Millionen Caddy im polnischen Werk Poznań gebaut; mehr als 500.000 Caddy waren es von der aktuellen fünften Generation auf MQB-Basis seit ihrem Start Ende 2020 bis Anfang März 2026.