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Markteinführung im Herbst 2026
VWN: Multivan und Caddy vor Facelift
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Weitere Neuheiten werden veränderte Räderdesigns – 17 Zoll bleibt als Basisgröße – und neue Außenfarben sein, darunter erstmals auch eine matte Lackierung. Das Bild zeigt die neue Zweifarblackierung "Candy Weiß Uni" / "Graubraun Metallic" als eine von drei neuen Bicolor-Farbvarianten.
Das Multivan wird weitere Neuheiten umfassen, die VWN aber noch nicht preisgeben mag. Beim Caddy gibt es bisher nur eine Designskizze, die ebenfalls eine neue Frontschürze zeigt.
Während viele VW-Fans den aktuellen Multivan nicht als legitimen Nachfolger der vier vorherigen Generationen ansehen, ist er im VWN-Marketing natürlich so positioniert. Dort fasst man inzwischen die Ford-basierten Modelle Transporter/Caravelle, den ID.Buzz und den Multivan unter dem Begriff "Bulli" zusammen.