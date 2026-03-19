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nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 1 Minute

Markteinführung im Herbst 2026

VWN: Multivan und Caddy vor Facelift

Volkswagen Nutzfahrzeuge wird im laufenden Jahr die Baureihen Multivan und Caddy auffrischen. Für beide gibt es jetzt einen ersten – kleinen – Ausblick auf das Facelift.

Fotogalerie mit 4 Bildern
Volkswagen Nutzfahrzeuge
Ausblick auf das Facelift
des VW Multivan im Herbst 2026
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Der neue Multivan stehe in den Startlöchern, teilt Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) mit. Gemeint ist tatsächlich, dass das Multivan-Facelift im Spätsommer kommen wird. Äußerlich gibt sich der Multivan dann an einer deutlicheren Trennung von Frontschürze und Kühlergrill und neuen Scheinwerfern mit modifizierter Lichtsignatur zu erkennen. Damit habe man das Design in die Zukunft transferiert, heißt es dazu blumig.

Weitere Neuheiten werden veränderte Räderdesigns – 17 Zoll bleibt als Basisgröße – und neue Außenfarben sein, darunter erstmals auch eine matte Lackierung. Das Bild zeigt die neue Zweifarblackierung "Candy Weiß Uni" / "Graubraun Metallic" als eine von drei neuen Bicolor-Farbvarianten.

Das Multivan wird weitere Neuheiten umfassen, die VWN aber noch nicht preisgeben mag. Beim Caddy gibt es bisher nur eine Designskizze, die ebenfalls eine neue Frontschürze zeigt.

Während viele VW-Fans den aktuellen Multivan nicht als legitimen Nachfolger der vier vorherigen Generationen ansehen, ist er im VWN-Marketing natürlich so positioniert. Dort fasst man inzwischen die Ford-basierten Modelle Transporter/Caravelle, den ID.Buzz und den Multivan unter dem Begriff "Bulli" zusammen.
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