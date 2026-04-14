Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 14.04.2026 Kleiner Stromer mit Stoffverdeck Renault 4 Plein Sud: Vorübergehend geöffnet Renault verkauft den R4 jetzt endlich auch mit einem charmanten Extra, das bisher gefehlt hat: Ein großes faltbares Stoffverdeck macht den kleinen Stromer fit für Frühling und Sommer. Renault Den Renault 4 gibt es jetzt auch

mit einem großen dreiteiligen Stoffverdeck

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Sommerfeeling pur verspricht Renault für den neuen R4 Die neue Ausführung "Plein Sud". Der Name bedeutet dabei so viel wie "Richtung Süden" und erinnert an den historischen Renault 4 "Plein Air", der ab Ende der 1960er-Jahre verkauft wurde. Während damals die Türen, das Dach und die Heckklappe komplett durch ein ersetzt waren, treibt der neue "Plein Sud" das Offen-KOnzept natürlich nicht ganz so weit.



Damit es gut aussieht von außen und die Passagiere auch im Fond gut Richtung Himmel blicken können, wurde das Stoffdach so breit wie möglich gestaltet. Dafür wurde das Stahldach bis an die äußerste Seite entfernt, so dass auch die Dachreling entfällt. Zudem ist die ansonsten auf dem Fahrzeugdach platzierte Antenne nun in die Heckscheibe integriert. Das Dach misst 92 Zentimeter in der Länge und 80 in der Breite.



Die tragenden Teile des Daches sind aus Gewichtsgründen aus Kunststoff gefertigt. Aus dem gleichen Grund lässt es sich in drei statt in die üblichen vier Teile zusammenfalten. Das Dach ist stes schwarz ausgeführt. Die Kopffreiheit im Innenraum sinkt beim "Plein Sud" vorne um zwei und hinten um vier Zentimeter.



Das Stoffdach, entwickelt zusammen mit Webasto und Haartz, lässt sich per Fahrzeugschlüssel, über einen Schalter neben dem Innenspiegel und auch per Sprachbefehl in verschiedenen Zwischenpositionen öffnen und schließen.



Bestellbar ist "Plein Sud" als eigenständige Varianten basierend auf den höchsten Ausstattungslinien Techno und Iconic für jeweils 1.800 Euro Aufpreis, womit die Preise bei 36.300 bzw. 38.300 Euro starten. Das ist eine stolze Ansage, doch aus unserer Sicht wird der R4 – den die Franzosen offiziell nach wie vor allen Ernstes als "Renault 4 E-tech elektrisch" vermarkten – damit erst richtig gut. Zumal es ein Glasdach weiterhin nicht gibt, so wie überhaupt kaum Optionen verfügbar sind.