Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 18.06.2026 »Black Edition« Cupra bringt Tavascan-Sondermodell Nach der kürzlich erfolgten Ankündigung einer Aufwertung hat Cupra für den Tavascan jetzt auch noch ein Sondermodell angekündigt. Die wichtigste Info dazu fehlt allerdings. Cupra Seat Der Cupra Tavascan kommt demnächst auch als Sondermodell "Black Edition"

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Cupra hat angekündigt, zum Start der Produktion des überarbeiteten Tavascan auch eine neue "Black Edition" einzuführen. Damit soll das elektrische SUV-Coupé "mutiger und markanter als je zuvor" erscheinen.



Mittel zum Zweck ist einerseits die Außenlackierung in "Midnight Black", die aber nicht obligatorisch ist, andererseits schwarze Kühlergrilleinsätze im Frontstoßfänger, schwarze Außenspiegel sowie dunkle Verkleidungen im unteren Karosseriebereich. Die 21 Zoll großen Räder in mattem Schwarz unterstreichen den sowieso schon bulligen Tavascan-Auftritt zusätzlich.



Für den Innenraum angekündigt haben die Spanier "hochwertige dunkle Materialien und markante Fusion-Metal-Akzente" entlang der Armaturenbrettkante sowie der Türverkleidungen sowie "schwarze Slush- und PVC-Oberflächen", außerdem Schalensitze mit nachhaltigem Dinamica-Bezug.



Wem das nicht reicht, kann exklusiv zum "Adrenaline Pack" greifen. Es beinhaltet unter anderem elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory- und Heizfunktion, eine immersive Ambientebeleuchtung, ein Sennheiser-Soundsystem, die adaptive Fahrwerksregelung Dynamic Chassis Control (DCC), ein (wie immer beim Tavascan nur festes) Panorama-Glasdach sowie das, was Cupra als "fortschrittliche Fahrer-Informationssysteme" bezeichnet.



Welche Motorisierung die Black Edition Sondermodell bekommt (mutmaßlich nur die stärkere) und zu welchem Preis sie angeboten wird, lässt die selbsternannte "Challenger Brand" – trotz gleichzeitiger Aussage, das Sondermodell sei "schon bald" erhältlich – offen.



Der Cupra Tavascan ist sozusagen das Schwestermodell des VW ID.5, der demnächst eingestellt wird. Anders als das Original wird der Tavascan nicht in Deutschland (und auch nicht in Spanien), sondern in China hergestellt.