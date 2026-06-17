nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 1 Minute 17.06.2026 Großauftrag MAN liefert fast 500 Transporter an das THW Die Erneuerung des THW-Fuhrparks schreitet weiter voran. Dieses Mal kommt MAN mit einer großen Transporter-Flotte zum Zug. MAN MAN liefert 490 TGE-Transporter an das THW

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MAN Truck & Bus Deutschland hat einen umfangreichen Auftrag des Technischen Hilfswerks (THW) erhalten. Wie das Unternehmen berichtet, wurden insgesamt 490 Fahrzeuge auf Basis des MAN TGE für den Einsatz im Zivil- und Katastrophenschutz geliefert. Es handelt sich dabei um 350 Fahrzeuge vom Typ Führungskraftwagen und weitere 140 Mannschaftstransportwagen.



Die MTW wurden im Januar 2025 beauftragt, die Prototypen im Dezember 2025 geliefert. Nach der nun erfolgten Erprobung ist der Serienstart für ab August 2026 vorgesehen. Der Auftrag über die 350 Führungskraftwagen folgte im März 2026, mit Prototypen ab Dezember 2026 und geplanter Serienauslieferung ab Juli 2027. Bei der Umsetzung des Projekts arbeitet MAN mit dem Aufbauhersteller Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH (WAS) zusammen, der als Generalunternehmer für die Integration der Sonderaufbauten verantwortlich ist.



Der MAN TGE ist seit zehn Jahren auf dem Markt. Es handelt sich um einen Ableger des Crafter von Konzernmutter Volkswagen.