Škodas neues Flaggschiff verrät seinen Namen

Elektro-Siebensitzer Peaq kommt im Sommer 2026

Škoda wird ein neues Topmodell einführen. Es handelt sich um mehr oder weniger um den elektrischen Bruder des Kodiaq, den man noch nicht anschauen darf, der jetzt aber zumindest seinen Namen verrät: Gestatten, Skoda Peaq.
Škoda
Škoda wird sein neues Elektro-Flaggschiff
unter dem Namen Peaq im Sommer 2026 vorstellen
Im Frühjahr 2022 stellte Škoda die Konzeptstudie Vision 7S vor. Sie gab sowohl einen Ausblick auf die damals neue Designsprache "Modern Solid" als auch auf ein zukünftiges vollelektrisches siebensitziges Serienmodell. Fast vier Jahre hat es gedauert, bis das Auto nun fertig ist. Seine Position als neue Spitze des Angebots soll sein Name widerspiegeln: Peaq, Škoda Peaq.

Das neue "Flaggschiffmodell" hebe die Markenwerte Geräumigkeit und Praktikabilität "auf ein ganz neues Niveau", erklärt Martin Jahn. Als Vertriebs- und Marketingvorstand von Škoda muss er sowas wohl sagen.

Bis zu den Fakten und ersten Bildern dauert es noch: Seine Weltpremiere soll der Peaq im Sommer 2026 feiern.
  Autonews-Übersicht date    —  # 13976
text  Hanno S. Ritter
