Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute 14.07.2026

Dauerhafte Standklimatisierung via App

Škoda bringt Camping-Modus für Stromer

Die Standklimatisierung vor Fahrtbeginn ist bei Elektrofahrzeugen nichts Besonderes, eine dauerhafte Klimafunktion aber nicht überall Standard. Škoda bringt sie jetzt in alle E-Baureihen.