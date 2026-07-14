autokiste
Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Dienstag, 14. Juli 2026
Autokiste-Logo
Zur Startseite
Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute

Dauerhafte Standklimatisierung via App

Škoda bringt Camping-Modus für Stromer

Die Standklimatisierung vor Fahrtbeginn ist bei Elektrofahrzeugen nichts Besonderes, eine dauerhafte Klimafunktion aber nicht überall Standard. Škoda bringt sie jetzt in alle E-Baureihen.

Škoda bringt Camping-Modus für Stromer
Škoda
Neu bei E-Škodas: Dauerhafte Klimatisierung via App
ANZEIGE
Škoda führt einen sog. Camping-Modus in der MyŠkoda-App ein, mit dem Kunden ihr Elektrofahrzeug dauerhaft klimatisieren und so auch etwa für längere Pausen und vor allem zum Übernachten nutzen können.

Die Funktion wird für alle aktuellen E-Baureihen – Epiq, Elroq, Enyaq und Peaq – unabhängig von der Fahrzeuggeneration oder der Softwareversion verfügbar sein, sofern die Connect-Dienste aktiv sind. Diese sind nach Fahrzeugkauf in der Regel für drei Jahre innbegriffen und werden anschließend zum kostenpflichtigen Abo.

Die Funktion wird mit Version 8.14 der MyŠkoda-App eingeführt, an der Fahrzueg-Software sind keine Updates nötig. Um den Camping-Modus nutzen zu können, muss die Hochvoltbatterie des Fahrzeugs zu mindestens 30 Prozent geladen sein. Angaben darüber, ob die Funktion bei Aktivität eine Meldung auf dem Bildschirm ausspielt, was etwa für kurzzeitiges Alleinlassen von Hunden im Auto sinnvoll ist, macht der Autobauer nicht.

Wir gehen davon aus, dass die Funktion demnächst in diversen Stromern des Konzerns Einzug halten wird, allerdings teilweise begrenzt auf neue Modelle wie etwa jüngst beim VW ID.Buzz.
  Autonews-Übersicht date    —  # 14157
text  
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Škoda Octavia feiert mit Sondermodell VW: Im Herbst startet der Voll-Hybrid Škoda Superb PHEV: Jetzt auch stärker
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Škoda
ANZEIGE