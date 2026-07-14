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Dauerhafte Standklimatisierung via App
Škoda bringt Camping-Modus für Stromer
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Die Funktion wird für alle aktuellen E-Baureihen – Epiq, Elroq, Enyaq und Peaq – unabhängig von der Fahrzeuggeneration oder der Softwareversion verfügbar sein, sofern die Connect-Dienste aktiv sind. Diese sind nach Fahrzeugkauf in der Regel für drei Jahre innbegriffen und werden anschließend zum kostenpflichtigen Abo.
Die Funktion wird mit Version 8.14 der MyŠkoda-App eingeführt, an der Fahrzueg-Software sind keine Updates nötig. Um den Camping-Modus nutzen zu können, muss die Hochvoltbatterie des Fahrzeugs zu mindestens 30 Prozent geladen sein. Angaben darüber, ob die Funktion bei Aktivität eine Meldung auf dem Bildschirm ausspielt, was etwa für kurzzeitiges Alleinlassen von Hunden im Auto sinnvoll ist, macht der Autobauer nicht.
Wir gehen davon aus, dass die Funktion demnächst in diversen Stromern des Konzerns Einzug halten wird, allerdings teilweise begrenzt auf neue Modelle wie etwa jüngst beim VW ID.Buzz.