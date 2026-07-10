Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute 10.07.2026 Neue Elektro-Topvariante Citroën C5 Aircross 230: Viel Akku, wenig Leistung Citroëns neues Flaggschiff, der C5 Aircross, ist jetzt in einer neuen Top-Variante mit Elektroantrieb bestellbar. Die ist in Sachen Antrieb enttäuschend, hat aber mehr Strom-Kapazität an Bord als so manches "Premium"-Modell. Stellantis Jetzt auch mit 97 kWh großem Akku: Citroën C5 Aircross

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"Citroën C5 Aircross Elektromotor 230 Long-Range" – wer auch immer bei Citroen für die Modellnamen zuständig ist, macht es noch wirrer als die Kollegen von Renault ("E-Tech elektrisch"). Jedenfalls heißt so das neue Topmodell des Topmodells C5 Aircross.



Als Antrieb dient ein Elektromotor mit 231 PS in Kombination mit einem Akku, dessen Kapazität mit 97 kWh auffallend hoch gewählt ist. Selbst selbsternannte Premium-Konkurrenten müssen mit weniger Vorrat auskommen. Der C5 Aircross setzt das allerdings nur um in eine durchschnittliche Norm-Reichweite von bis zu 679 Kilometern. Zum Vergleich: Ein BMW iX3 mit 320 PS und 82,6er-Akku schafft 637 Kilometer, der Mercedes GLC mit 85 kWh 650 Kilometer.



Angeboten wird die neue Variante in den Ausstattungslinien "Plus" und "Max", die Preise beginnen bei 49.690 bzw. 53.690 Euro. Der Aufpreis gegenüber dem weiterhin verfügbaren "Elektromotor 210 Komfort-Range" mit 213 PS und 73 kWh beträgt damit deutliche 4.500 Euro. Die neue Version ist außerdem als nochmals höherwertiges "Team D Sondermodell" ab 55.260 Euro bestellbar.



Wenn der Akku also mehr als Premium ist, so gilt das natürlich nicht für das gesamte Auto – auch abseits von Imageaspekten: Sonderausstattungen sind für den C5 Aircross nur wenige verfügbar, und die Leistung und damit auch die Fahrleistungen sind eher schwach. Vor allem aber ist Frontantrieb für viele keine Option jenseits der 50.000 Euro.