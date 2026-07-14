Verkehr & Reise Lesezeit ~ 3 Minuten
Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen
ADAC-Stauprognose für das Wochenende 17.-19.07.2026
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Neben dem Urlaubsverkehr sind auch zahlreiche Ausflügler unterwegs. Bei schönem Wetter steigt die Staugefahr auf den Strecken in Richtung Alpen, Mittelgebirge, Küsten und Seen noch einmal deutlich an. Am Samstag- und Sonntagabend ist zudem mit dichtem Rückreiseverkehr zu rechnen. Erhebliche Verkehrsbehinderungen und hoher Parkdruck sind auch rund um große Veranstaltungen wie die "Größte Kirmes am Rhein" in Düsseldorf, das "Parookaville Festival" in Weeze, das "Deichbrand Festival" bei Cuxhaven sowie den "Großen Preis von Belgien" in Spa-Francorchamps zu erwarten.
Die meisten Behinderungen gibt es dort, wo viel Verkehr auf Baustellen trifft – und das ist aktuell an rund 1.000 Standorten der Fall. Besonders belastet sind laut ADAC insgesamt folgende Autobahn-Abschnitte:
- A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund – Köln
- A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Berliner Ring
- A3 Oberhausen – Köln – Frankfurt – Nürnberg sowie Passau – Linz
- A5 Kassel – Frankfurt – Karlsruhe – Basel
- A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
- A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel – Ulm – Füssen/Reutte
- A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
- A9 Berlin – Leipzig – Nürnberg – München
- A10 Berliner Ring
- A20 Lübeck – Rostock
- A24 Hamburg – Berliner Ring
- A81 Singen – Stuttgart – Heilbronn
- A95 München – Garmisch-Partenkirchen
- A96 München – Lindau
- A99 Autobahnring München
Lage im AuslandAuch im benachbarten Ausland müssen Reisende mit erheblichen Verzögerungen rechnen. In Österreich führen Ferienverkehr und zahlreiche Baustellen auf den wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen zu langen Staus. Besonders betroffen sind die West-, Tauern-, Inntal-, Brenner-, Pyhrn- und Rheintalautobahn. Auf der Brennerautobahn dauern die Sanierungsarbeiten an der Luegbrücke an. Auch auf der Fernpassroute und der Arlbergstraße muss mit stockendem Verkehr gerechnet werden. Am Montag, dem 20. Juli, findet zusätzlich wieder eine Blockabfertigung für den Lkw-Verkehr am Grenzübergang Kufstein statt.
In der Schweiz bleibt die Verkehrslage auf den klassischen Transitachsen angespannt. Besonders betroffen sind die Gotthard-Route (A2), die San-Bernardino-Route (A13) sowie die Autobahnen A1 und A3. Auch in Italien muss auf der Brennerroute (A22) sowie auf der Strecke zwischen der Schweizer Grenze, Mailand und Genua mit erheblichem Reiseverkehr gerechnet werden.
Bei der Rückreise nach Deutschland sollten Autofahrer außerdem mögliche Wartezeiten an den Grenzen einkalkulieren. Insbesondere an den Übergängen aus Österreich, Polen, Tschechien und der Schweiz kann es aufgrund der Grenzkontrollen zu Verzögerungen kommen.
Abfahrtssperren einplanenUm den Ausweichverkehr durch Ortschaften zu verhindern, werden an den Wochenenden erneut Abfahrtssperren eingerichtet. In Deutschland betrifft dies bei Stau unter anderem die A7 im Ostallgäu, die A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach sowie die A93 und die Bundesstraßen B2 und B23 im Raum Garmisch-Partenkirchen. Auch in Tirol bleiben zahlreiche Landes- und Gemeindestraßen in den Bezirken Innsbruck, Innsbruck-Land, Kufstein, Imst und Reutte an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen für den Ausweichverkehr gesperrt.