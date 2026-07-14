Verkehr & Reise Lesezeit ~ 3 Minuten 14.07.2026

Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 17.-19.07.2026

Mit dem Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen erreicht die Sommerreisewelle ihren vorletzten Höhepunkt: Bis auf Bayern und Baden-Württemberg haben nun alle Bundesländer Sommerferien. Entsprechend voll wird es auf den Autobahnen.