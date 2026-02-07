Nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 2 Minuten 07.02.2026 Außerdem neue Leitung im ältesten Auto-Werk Neuer Chef im größten Lkw-Werk der Welt Das größte Nutzfahrzeug-Werk der Welt bekommt einen neuen Chef. Und das älteste Automobil-Werk der Welt auch. Beide gehören unter dem Mercedes-Benz-Label zu Daimler Trucks. Daimler Truck Neue Positionen bei Daimler Truck:

Dr. Andreas Bachhofer, Thomas Twork, Jürgen Betz

Daimler Truck hat Personalwechsel in seinen deutschen Werken angekündigt. Thomas Twork (53), der derzeit das Werk in Gaggenau leitet, steigt auf zum Chef des Werks in Wörth am Rhein und übernimmt die Leitung Produktion Mercedes-Benz Trucks. Sein Nachfolger in Gaggenau wird Jürgen Betz (55), bisher Leiter der globalen Produktionsplanung für Antriebskomponenten.



Twork folgt in Wörth am Rhein auf Dr. Andreas Bachhofer. Der 56-Jährige wird den Angaben zufolge eine neue, "übergreifende Führungsaufgabe mit hoher unternehmerischer Verantwortung" übernehmen; Details dazu stehen noch aus. Alle Wechsel erfolgen mit Wirkung zum 1. April 2026.



Bachhofer begann seine Laufbahn nach dem Abschluss seines Masterstudiums 1995 als Doktorand bei Mercedes-Benz Cars in Sindelfingen. Seit 1998 sammelte er internationale Führungserfahrung in verschiedenen Funktionen bei Mercedes-Benz Cars und Daimler Truck, u.a. als Leiter des Qualitätsmanagements und als Leiter des Life-Cycle-Managements bei Mercedes-Benz Trucks. Ab August 2021 übernahm Bachhofer die Verantwortung in Wörth.



Nach langer Bundeswehr-Dienstzeit und Abschluss eines Studiums für Luft- und Raumfahrttechnik begann Twork 2003 seine Karriere in der damaligen Daimler AG. Bis 2015 übernahm er verantwortliche Funktionen in den Mercedes-Benz-Werken Untertürkheim und Hamburg. 2015 wechselte Twork nach Mannheim und übernahm dort die Leitung der Gießerei und ab 2017 der Motorenproduktion. Seit 2019 leitet er das Werk Gaggenau. Außerdem war er für mehrere globale Funktionen innerhalb des Produktionsnetzwerks von Antriebskomponenten verantwortlich.



Nach seinem betriebswirtschaftlichen Studium in Mannheim begann Jürgen Betz seine Karriere 1997 als Berater bei McKinsey & Company. 2007 trat er in den Einkaufsbereich der Daimler AG ein. 2012 wechselte Betz in das Cost Engineering bei Daimler Truck. Seit 2016 ist er verantwortlich für die Produktions- und Netzwerkplanung innerhalb des globalen Produktionsnetzwerks von Antriebskomponenten.



Das gegründete Werk in Wörth am Rhein ist mit rund 10.000 Mitarbeitern das größte Lkw-Montagewerk von Mercedes-Benz Trucks und gilt auch als das größte Nutzfahrzeug-Werk der Welt. Seit 1963 wurden hier rund 4,4 Mio. Lkw gebaut. Heute sind dies die Baureihen Actros, Arocs und Atego sowie die "Special Trucks" Econic, Unimog und Zetros.



Das Mercedes-Benz Werk Gaggenau ist mit Gründungsdatum 1894 das älteste Automobilwerk der Welt. Neben Getrieben werden Außenplaneten- und Portalachsen sowie Pkw-Komponenten, unter anderem Wandler, produziert. Rund 4.600 Menschen zählt die Belegschaft hier.