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Tag der Offenen Tür in Bergisch Gladbach
Ausflugstipp: BASt öffnet ihre Türen
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Zum Programm gehören u.a. ein Live-Fahrzeugcrash mit realistischem Rettungseinsatz, diverse Aktionen von Feuerwehr, THW und Polizei und Vorführungen an großen Versuchsanlagen, außerdem gibt es Simulatoren zum Ausprobieren wie etwa Auto, Fahrrad, E-Scooter sowie Aufprall- und Überschlagssimulatoren. Mess- und Versuchsfahrzeuge stehen zur Erkundung bereit, die Labore geben Einblicke mit Demonstrationen zum Mitmachen.
Die Veranstaltung bietet auch ein Kinderprogramm (Kinderrallye, Märchenzelt, Hüpfburg und Malaktionen), eine Fahrradcodierung zur Diebstahlsicherung (Ausweis und Kaufbeleg erforderlich) und gibt Informationen zu Ausbildungsberufen und beruflichen Perspektiven.
Der Veranstaltungsort in der Brüderstraße ist den Angaben zufolge überwiegend barrierefrei. Kostenfreie Parkplätze sind begrenzt vorhanden, Hunde dürfen angeleint mitgebracht werden, der Eintritt ist frei. Da sich auch Verkehrsminister Patrick Schnieder angekündigt hat, ist mit einigem Trubel und Sicherheitsmaßnahmen zu rechnen.
Die BASt öffnet ihre Türen nur alle paar Jahre, zuletzt 2019.