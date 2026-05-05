miscellanea Lesezeit ~ 1 Minute 05.05.2026 Tag der Offenen Tür in Bergisch Gladbach Ausflugstipp: BASt öffnet ihre Türen Ein etwas ungewöhnliches und selten mögliches Ausflugsziel bietet die Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen Mitte Juni 2026 mit einem Tag der offenen Tür. BASt Die BASt öffnet erstmals seit 2019 (Bild) wieder ihre Türen

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Die Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt) feiert ihr 75-jähriges Jubiläum am 20. Juni 2026 mit einem Tag der Offenen Tür. Die Veranstaltung findet auf dem Gelände der Behörde in Bergisch Gladbach von 11 bis 17 Uhr statt.



Zum Programm gehören u.a. ein Live-Fahrzeugcrash mit realistischem Rettungseinsatz, diverse Aktionen von Feuerwehr, THW und Polizei und Vorführungen an großen Versuchsanlagen, außerdem gibt es Simulatoren zum Ausprobieren wie etwa Auto, Fahrrad, E-Scooter sowie Aufprall- und Überschlagssimulatoren. Mess- und Versuchsfahrzeuge stehen zur Erkundung bereit, die Labore geben Einblicke mit Demonstrationen zum Mitmachen.



Die Veranstaltung bietet auch ein Kinderprogramm (Kinderrallye, Märchenzelt, Hüpfburg und Malaktionen), eine Fahrradcodierung zur Diebstahlsicherung (Ausweis und Kaufbeleg erforderlich) und gibt Informationen zu Ausbildungsberufen und beruflichen Perspektiven.



Der Veranstaltungsort in der Brüderstraße ist den Angaben zufolge überwiegend barrierefrei. Kostenfreie Parkplätze sind begrenzt vorhanden, Hunde dürfen angeleint mitgebracht werden, der Eintritt ist frei. Da sich auch Verkehrsminister Patrick Schnieder angekündigt hat, ist mit einigem Trubel und Sicherheitsmaßnahmen zu rechnen.



Die BASt öffnet ihre Türen nur alle paar Jahre, zuletzt 2019.