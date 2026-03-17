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Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten

Mit den Temperaturen steigt auch das Verkehrsaufkommen

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 20.-22.03.2026

Frühlingsbeginn bedeutet auf den Straßen nur bedingt Frühlingsgefühle, denn mit der zunehmend wärmeren Witterung steigt auch die Verkehrsbelastung. Hinzu kommen jetzt Ferien im Norden.

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Wenn nicht noch viele Reisende angesichts der hohen Spritpreise spontan auf "Balkonien" umplanen, dürfte die Verkehrsbelastung am kommenden Wochenende nochmals zunehmen. Mit dem Start der Osterferien in Niedersachsen und Bremen sowie dem zunehmenden Ausflugsverkehr steigt die Staugefahr. Dieses Mal trifft es dabei nicht nur die Routen in Richtung der Wintersportgebiete, sondern auch die Fernstraßen im Norden Deutschlands und in Richtung der Niederlande.

Behinderungen drohen vor allem auf folgenden Fernstrecken:
  • A1 Köln – Dortmund – Münster – Osnabrück – Bremen – Hamburg
  • A2 Oberhausen – Dortmund
  • A3 Arnheim – Oberhausen – Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg
  • A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe, Dresden – Görlitz
  • A5 Frankfurt – Kassel; Heidelberg – Karlsruhe – Basel
  • A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
  • A7 Hamburg – Hannover; Fulda – Würzburg; Ulm – Füssen/Reutte
  • A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
  • A9 Nürnberg – München
  • A10 Berliner Ring
  • A40 Duisburg – Essen – Dortmund
  • A81 Stuttgart – Singen
  • A93 Rosenheim – Kiefersfelden
  • A95 München – Garmisch-Partenkirchen
  • A96 München – Lindau
  • A99 Autobahnring München
In Hamburg beginnt am Freitag der Frühlingsdom. Rund um die Innenstadt ist daher mit einem erhöhten Besucheraufkommen zu rechnen.

Auch auf wichtigen Transitstrecken im benachbarten Ausland muss weiterhin mit Verzögerungen gerechnet werden, vor allem aufgrund von Bauarbeiten. In Österreich sind davon unter anderem die Tauern-, die Inntal- und die Brennerautobahn betroffen. In der Schweiz sind insbesondere die Autobahnen A1 (Bern – Zürich – St. Margrethen), A2 (Luzern – Basel sowie Gotthard – Chiasso) und A3 (Basel – Zürich – Chur) belastet.

In Italien bleibt die Brennerroute auf der A22 eine der wichtigsten und meistbefahrenen Nord-Süd-Verbindungen. Hier kann es aufgrund der Baustelle an der Luegbrücke zu Verzögerungen kommen. Auch Straßen in den Dolomiten sowie im Vinschgau können zeitweise stark frequentiert sein.

Zudem gibt es bei Stau Abfahrtssperren. Dies betrifft Tirol an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen (im Raum Innsbruck zusätzlich freitags zwischen 7 und 19 Uhr) und in Deutschland unter anderem die A7 im Landkreis Ostallgäu, die A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, die A93 (Inntalautobahn) sowie die B2/B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Was für die Anwohner der umliegenden Orte ein Segen ist, mag für Betroffene im Stau wie ein Gefängnis wirken. Man kann natürlich trotzdem abfahren und hoffen, nicht erwischt zu werden oder möglicherweise mit der passenden Ausrede jedenfalls eine Strafe zu vermeiden, doch von vorneherein eine Alternativroute zu wählen, mag für viele die bessere Alternative sein.

Bei der Einreise nach Deutschland sind weiterhin Grenzkontrollen möglich. Dadurch kann es zu Wartezeiten an einzelnen Übergängen kommen.
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