Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten 17.03.2026

Mit den Temperaturen steigt auch das Verkehrsaufkommen

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 20.-22.03.2026

Frühlingsbeginn bedeutet auf den Straßen nur bedingt Frühlingsgefühle, denn mit der zunehmend wärmeren Witterung steigt auch die Verkehrsbelastung. Hinzu kommen jetzt Ferien im Norden.