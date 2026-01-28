Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Mittwoch, 28. Januar 2026
Verkehr & Reise
Ab Februar neue Vignetten für Österreich und Schweiz notwendig
Achtung Reisende: Maut-Jahresvignetten laufen ab
Kleine Erinnerung für Vergessliche: Die Maut-Vignetten für Österreich und die Schweiz laufen in wenigen Tagen ab. Reisende in die
Nachbarländer sollten sich jetzt um ein 2026er-Pickerl kümmern.
ASFINAG
Die 2025er-Jahresvignetten für Österreich (Bild)
und die Schweiz sind nur bis Ende Januar 2026 gültig
Maut-Jahresvignetten 2025 für Österreich und die Schweiz sind nur noch bis einschließlich Samstag, den 31. Januar 2026, gültig. Dies gilt auch für die digitalen
Jahresvignetten für Österreich. Darauf weist der ADAC hin.
Die österreichischen Vignettenpreise haben sich für 2026 erhöht. Der Preis für die Pkw-Jahresvignette beträgt nun 106,80 Euro, für zwei Monate 32,10 Euro.
Die 10-Tages-Vignette kostet jetzt 12,80 Euro, und der 1-Tag-Preis liegt bei 9,60 Euro. Die schweizerische Jahresvignette kostet beim Kauf in Deutschland 44
Euro.
Für die wichtigen Alpenübergänge wie z.B. Brenner-, Tauern- oder Pyhrn-Route ist häufig eine Streckenmaut fällig. Auch deren Preise wurden
für 2026 mehrheitlich angehoben:
A 9 Gleinalm: 12 Euro (bisher 11,50 Euro)
A 9 Bosruck: 7 Euro (wie 2025)
A 10 Tauern/Katschberg: 15 Euro (bisher 14,50 Euro)
A 13 Brenner: 12,50 Euro (bisher 12 Euro)
S 16 Arlberg: 13 Euro (bisher 12,50 Euro)
A 11 Karawanken: 9 Euro (bisher 8,80 Euro)
Die slowenische Jahresvignette gilt jeweils zwölf Monate ab dem gewünschten Beginn. Vignetten für Slowenien gibt es ausschließlich digital.
Die Preise betragen für Pkw-Jahresvignette 117,50 Euro, für einen Monat sind 32 Euro und für sieben Tage 16 Euro fällig.
Wer ohne gültige Vignette unterwegs ist, muss mit hohen Strafen rechnen. In Slowenien können diese bis zu 600 Euro betragen. In Österreich
beginnen die Bußgelder für Mautvergehen bei 200 Euro, und Manipulationen an der Vignette werden doppelt so teuer geahndet. In der Schweiz
fallen 200 Franken zusätzlich zum Preis der Vignette an.
Reisende in eines der Maut-Länder sollten sich vorab über die genauen Regelungen informieren. Für Wohnmobile und Motorräder gelten
Sonderregelungen. Der Kauf sollte natürlich nur bei offiziellen Anbietern erfolgen, es tummeln sich hier einige unseriöse im Internet,
die die Vignetten zu überhöhten Preisen unters Volk zu bringen versuchen.