Ab Februar neue Vignetten für Österreich und Schweiz notwendig

Achtung Reisende: Maut-Jahresvignetten laufen ab

Kleine Erinnerung für Vergessliche: Die Maut-Vignetten für Österreich und die Schweiz laufen in wenigen Tagen ab. Reisende in die Nachbarländer sollten sich jetzt um ein 2026er-Pickerl kümmern.

A 9 Gleinalm: 12 Euro (bisher 11,50 Euro)

A 9 Bosruck: 7 Euro (wie 2025)

A 10 Tauern/Katschberg: 15 Euro (bisher 14,50 Euro)

A 13 Brenner: 12,50 Euro (bisher 12 Euro)

S 16 Arlberg: 13 Euro (bisher 12,50 Euro)

A 11 Karawanken: 9 Euro (bisher 8,80 Euro)

Maut-Jahresvignetten 2025 für Österreich und die Schweiz sind nur noch bis einschließlich Samstag, den 31. Januar 2026, gültig. Dies gilt auch für die digitalen Jahresvignetten für Österreich. Darauf weist der ADAC hin.Die österreichischen Vignettenpreise haben sich für 2026 erhöht. Der Preis für die Pkw-Jahresvignette beträgt nun 106,80 Euro, für zwei Monate 32,10 Euro. Die 10-Tages-Vignette kostet jetzt 12,80 Euro, und der 1-Tag-Preis liegt bei 9,60 Euro. Die schweizerische Jahresvignette kostet beim Kauf in Deutschland 44 Euro.Für die wichtigen Alpenübergänge wie z.B. Brenner-, Tauern- oder Pyhrn-Route ist häufig eine Streckenmaut fällig. Auch deren Preise wurden für 2026 mehrheitlich angehoben:Die slowenische Jahresvignette gilt jeweils zwölf Monate ab dem gewünschten Beginn. Vignetten für Slowenien gibt es ausschließlich digital. Die Preise betragen für Pkw-Jahresvignette 117,50 Euro, für einen Monat sind 32 Euro und für sieben Tage 16 Euro fällig.Wer ohne gültige Vignette unterwegs ist, muss mit hohen Strafen rechnen. In Slowenien können diese bis zu 600 Euro betragen. In Österreich beginnen die Bußgelder für Mautvergehen bei 200 Euro, und Manipulationen an der Vignette werden doppelt so teuer geahndet. In der Schweiz fallen 200 Franken zusätzlich zum Preis der Vignette an.Reisende in eines der Maut-Länder sollten sich vorab über die genauen Regelungen informieren. Für Wohnmobile und Motorräder gelten Sonderregelungen. Der Kauf sollte natürlich nur bei offiziellen Anbietern erfolgen, es tummeln sich hier einige unseriöse im Internet, die die Vignetten zu überhöhten Preisen unters Volk zu bringen versuchen.