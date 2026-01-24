Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute 24.01.2026

Bis zu 12.500 Euro Gesamt-Rabatt

Auch Peugeot stockt die Förderprämie auf

Nach Ford und Citroën hat nun auch Peugeot angekündigt, die staatliche Förderprämie für Elektroautos aufzustocken. Und das in nicht unerheblichem, aber noch nicht völlig konkretisiertem Umfang.

Peugeot Peugeot stockt die E-Auto-Förderprämie nochmals um bis zu 6.500 Euro auf (Bild: E-208, 5.500 Euro)

Wer die Kriterien für das Bundes-Förderprogramm für Elektroautos erfüllt, kann nun auch bei Peugeot den Rabatt nochmals kräftig ausbauen. Die Löwenmarke kündigte diesen Freitag (23.01.) an, den staatlichen Bonus aufzustocken.Konkret gewährt die Löwenmarke einen zusätzlichen Rabatt von 5.500 Euro auf den E-208, 6.500 Euro auf den E-2008 und 5.000 Euro bei E-3008 und E-5008. Alle Angaben hat der Autobauer mit einem "bis zu" versehen, das aber nicht näher erläutert wird. Möglicherweise hängt die Höhe am Ende auch von der Ausstattungslinie des Modells ab.Den Verkauf aller weiteren Stromer, also E-308, E-408 und wohl auch E-Rifter, will Peugeot mit 2.000 Euro unterstützen, hier aber nicht "bis zu", sondern "mindestens".Damit können Kunden inklusive der staatlichen Prämie insgesamt je nach Modell bis zu 12.500 Euro vom Kaufpreis oder der Leasing-Kalkulationsgrundlage abziehen.