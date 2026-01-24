Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Samstag, 24. Januar 2026
Marken & Modelle
Bis zu 12.500 Euro Gesamt-Rabatt
Auch Peugeot stockt die Förderprämie auf
Nach Ford und Citroën hat nun auch Peugeot angekündigt, die staatliche Förderprämie für Elektroautos
aufzustocken. Und das in nicht unerheblichem, aber noch nicht völlig konkretisiertem Umfang.
Peugeot
Peugeot stockt die E-Auto-Förderprämie
nochmals um bis zu 6.500 Euro auf (Bild: E-208, 5.500 Euro)
Wer die Kriterien für das Bundes-Förderprogramm für Elektroautos erfüllt, kann nun auch bei Peugeot den
Rabatt nochmals kräftig ausbauen. Die Löwenmarke kündigte diesen Freitag (23.01.) an, den staatlichen
Bonus aufzustocken.
Konkret gewährt die Löwenmarke einen zusätzlichen Rabatt von 5.500 Euro auf den E-208, 6.500 Euro auf den E-2008
und 5.000 Euro bei E-3008 und E-5008. Alle Angaben hat der Autobauer mit einem "bis zu" versehen, das aber
nicht näher erläutert wird. Möglicherweise hängt die Höhe am Ende auch von der Ausstattungslinie des Modells
ab.
Den Verkauf aller weiteren Stromer, also E-308, E-408 und wohl auch E-Rifter, will Peugeot mit 2.000 Euro
unterstützen, hier aber nicht "bis zu", sondern "mindestens".
Damit können Kunden inklusive der staatlichen Prämie insgesamt je nach Modell bis zu 12.500 Euro
vom Kaufpreis oder der Leasing-Kalkulationsgrundlage abziehen.