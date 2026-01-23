Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 23. Januar 2026
Ergänzung des Modellprogramms
Peugeot 308: Business und Diesel kommen zurück
Peugeot ergänzt das Modellprogramm des 308 um eine neue "Business"-Variante als fünfte Ausstattungslinie.
Gleichzeitig kehrt nun auch der Diesel zurück in den kompakten Franzosen.
Peugeot bietet 308 und 308 SW jetzt zusätzlich
in einer Business-Variante und wieder als Diesel an
Speziell, aber nicht ausschließlich an Firmenkunden richtet sich die neue Ausstattungslinie "Business" beim Peugeot
308 und 308 SW. Sie basiert auf dem Basismodell "Style" und verfügt über dessen Umfang hinaus über einige Zugaben.
Es handelt sich dabei um das "i-connect Advanced Navigationssystem" mit Sprachsteuerung, einen AGR-zertifizierten
Fahrersitz mit Stoff-Kunstleder-Bezug, Memory-Funktion, ausziehbarer Oberschenkelauflage und elektrischer
Lendenwirbelstütze, eine Rückfahrkamera mit 180-Grad-Sichtfeld und Privacy Glass. Auch das Gepäckraumnetz (SW)
und ein Reifenpannenset gehören zum Standard.
Motorseitig bildet der 1,2 Mildhybrid mit 145 PS Systemleistung und 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) den Einstieg,
darüber steht der im "Style" nicht verfügbare Plug-in-Hybrid mit 195 PS Leistung und 7-Gang-DCT zur Wahl. Er bietet
81 Kilometer rein elektrische Reichweite und dürfte sich damit für die staatliche Förderprämie
qualifizieren. Dies gilt natürlich uneingeschränkt beim elektrischen 308 mit seinen 156 PS Leistung und 450 Kilometern
Norm-Reichweite.
Speziell für Vielfahrer interessant ist der nun wieder verfügbare 130-PS-Diesel mit Achtgang-Automatik. Die
Franzosen bieten ihn mit allen Ausstattungslinien an.
Die Business-Preise beginnen bei 35.610 Euro, der Diesel kostet hier ab 36.890 Euro und für den Plug-in-Hybrid
werden mindestens 41.075 Euro fällig. Der elektrische Business-308er steht mit 43.635 Euro an der Spitze. Der
Kombi ist jeweils rund 1.200 Euro teurer. Der Aufpreis gegenüber dem Style beträgt 1.500 Euro, beim Stromer
wegen eines schlechter als oben beschrieben ausgeführten Fahrersitzes 1.200 Euro.