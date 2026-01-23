Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 23. Januar 2026
2000 ... 2026 | 25+ Jahre Autokiste
Zur Startseite
Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute

Ergänzung des Modellprogramms

Peugeot 308: Business und Diesel kommen zurück

Peugeot ergänzt das Modellprogramm des 308 um eine neue "Business"-Variante als fünfte Ausstattungslinie. Gleichzeitig kehrt nun auch der Diesel zurück in den kompakten Franzosen.
Peugeot 308: Business und Diesel kommen zurück
Peugeot
Peugeot bietet 308 und 308 SW jetzt zusätzlich
in einer Business-Variante und wieder als Diesel an
ANZEIGE
Speziell, aber nicht ausschließlich an Firmenkunden richtet sich die neue Ausstattungslinie "Business" beim Peugeot 308 und 308 SW. Sie basiert auf dem Basismodell "Style" und verfügt über dessen Umfang hinaus über einige Zugaben.

Es handelt sich dabei um das "i-connect Advanced Navigationssystem" mit Sprachsteuerung, einen AGR-zertifizierten Fahrersitz mit Stoff-Kunstleder-Bezug, Memory-Funktion, ausziehbarer Oberschenkelauflage und elektrischer Lendenwirbelstütze, eine Rückfahrkamera mit 180-Grad-Sichtfeld und Privacy Glass. Auch das Gepäckraumnetz (SW) und ein Reifenpannenset gehören zum Standard.

Motorseitig bildet der 1,2 Mildhybrid mit 145 PS Systemleistung und 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) den Einstieg, darüber steht der im "Style" nicht verfügbare Plug-in-Hybrid mit 195 PS Leistung und 7-Gang-DCT zur Wahl. Er bietet 81 Kilometer rein elektrische Reichweite und dürfte sich damit für die staatliche Förderprämie qualifizieren. Dies gilt natürlich uneingeschränkt beim elektrischen 308 mit seinen 156 PS Leistung und 450 Kilometern Norm-Reichweite.

Speziell für Vielfahrer interessant ist der nun wieder verfügbare 130-PS-Diesel mit Achtgang-Automatik. Die Franzosen bieten ihn mit allen Ausstattungslinien an.

Die Business-Preise beginnen bei 35.610 Euro, der Diesel kostet hier ab 36.890 Euro und für den Plug-in-Hybrid werden mindestens 41.075 Euro fällig. Der elektrische Business-308er steht mit 43.635 Euro an der Spitze. Der Kombi ist jeweils rund 1.200 Euro teurer. Der Aufpreis gegenüber dem Style beträgt 1.500 Euro, beim Stromer wegen eines schlechter als oben beschrieben ausgeführten Fahrersitzes 1.200 Euro.
  Autonews-Übersicht date    —  # 13985
text  Hanno S. Ritter
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Citroën verdoppelt die Elektroprämie DS N°4 kommt auch als Diesel Kia bringt den K4 auch als Kombi
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Peugeot
Die neuesten Meldungen
Peugeot 308: Business und Diesel
kommen zurück ADAC-Stauprognose
für das Wochenende 23.-25.01.2026 Citroën verdoppelt die Elektroprämie Ford gewährt zusätzlichen Elektro-Bonus Elektroauto-Förderprogramm:
Bis zu 6.000 Euro Prämie Elektroanteil steigt 2025 auf 19 Prozent
Auto-Quiz
Auto-Quiz » Groß und vermutlich elektrisch
Welches Modell zeigt das Bild?
Zu schnell gefahren?
Zum Bußgeldrechner für Tempoverstöße Knete, Lappen, Punkte:
Der Bußgeldrechner kennt die Folgen
Verkehrsprognose
Stau – © Fotolia/Digitalstock Jeden Dienstag neu:
ADAC-Stauprognose fürs Wochenende
ANZEIGE