Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute 23.01.2026

Ergänzung des Modellprogramms

Peugeot 308: Business und Diesel kommen zurück

Peugeot ergänzt das Modellprogramm des 308 um eine neue "Business"-Variante als fünfte Ausstattungslinie. Gleichzeitig kehrt nun auch der Diesel zurück in den kompakten Franzosen.

Peugeot Peugeot bietet 308 und 308 SW jetzt zusätzlich in einer Business-Variante und wieder als Diesel an

