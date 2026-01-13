Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute

130-PS-Aggregat mit 8-Gang-Automatik

DS N°4 kommt auch als Diesel

Vielerorts wird der Diesel abgeschafft, ohne dass dies (gegenüber dem Benziner) wirklich nachvollziehbar ist. Bei DS geht man nun den umgekehrten Weg: Ab sofort ist der "Vierer" auch wieder als Diesel bestellbar. So richtig Freude dürfte aber nicht aufkommen.
DS N°4 kommt auch als Diesel
Stellantis
Den DS N°4 gibt es jetzt
auch wieder als Diesel mit 130 PS
Der DS N°4 ist ab sofort auch als Diesel bestellbar. Die Franzosen setzen bei der neuen "BlueHDI"-Variante auf ein 1,5-Liter-Aggregat mit 130 PS Leistung und 300 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Die Kraftübertragung obliegt einer achtstufigen Wandlerautomatik.

Damit "garantiere" die "Premium-Limousine" die "perfekte Kombination aus Effizienz und Fahrvergnügen", heißt es seitens DS, was man angesichts von spärlichem Hubraum und überschaubarer Leistung durchaus hinterfragen darf.

Auch wenn die Marke vor nicht allzu langer Zeit angekündigt hatte, ihr Angebot auf zwei Ausstattungslinien zu konzentrieren, wird der DS N°4 aktuell in drei Varianten und zwei zusätzlich als Sondermodell bezeichneten Ausführungen angeboten. Die Grundpreise liegen zwischen 40.230 und 49.430 Euro.

Wer den Diesel für nicht mehr in die Zeit passend hält, bekommt den N°4 auch mit voll- und teilelektrischem Antrieb, jeweils ab 45.900 Euro.
