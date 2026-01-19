Unternehmen & Märkte Lesezeit ~ 2 Minuten 19.01.2026

Auch Plug-in-Hybride werden gefördert

Elektroauto-Förderprogramm: Bis zu 6.000 Euro Prämie

Gut zwei Jahre nach dem abrupten Aus und fast ein Jahr nach der Bundestagswahl ist das Förderprogramm für den Kauf von Elektroautos zurück. Wer sich jetzt einen Stromer zulegt, kann bis zu 6.000 Euro Prämie erhalten.

Bundesumweltministerium Zwischen 3.000 und 6.000 Euro Prämie zahlt der Bund bei Kauf oder Leasing eines neuen Elektroautos

ANZEIGE

Käufer von Elektroautos erhalten jetzt wieder eine staatliche finanzielle Unterstützung. Die Basisförderung für Elektro-Pkw beträgt 3.000 Euro, hat das Bundesumweltministerium heute bekanntgegeben.Sie wird unabhängig vom Preis des Fahrzeugs gewährt, aber nur bis zu einem versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen von 80.000 Euro. Liegt das Einkommen unterhalb von 60.000 Euro, steigt die Förderung um 1.000 Euro, unterhalb von 45.000 Euro Einkommen um weitere 1.000 Euro. Für maximal zwei Kinder erhöht sich die Bemessungsgrenze um jeweils 5.000 Euro und die Förderung um jeweils 500 Euro. Maximal können so 6.000 Euro Zuschuss erreicht werden.Gefördert wird sowohl der Kauf als auch Leasing, die betroffenen Fahrzeuge müssen jeweils mindestens drei Jahre gehalten werden. Die Aktion gilt rückwirkend seit Jahresbeginn. Zur Vermeidung von Bürokratie kann der Antrag auf Förderung erst nach der Zulassung des Fahrzeugs und ausschließlich digital gestellt werden. Frühestens wird das ab Mai 2026 möglich sein, denn solange braucht der Bund, um das entsprechende Online-Portal fertigzustellen. Der Zuschuss muss spätestens ein Jahr nach Erstzulassung angefordert werden.Auch Plug-in-Hybride und Elektroautos mit Range Extender werden gefördert, aber jeweils nur zur Hälfte. Voraussetzung ist hier, dass der CO2-Ausstoß pro Kilometer bei höchstens 60 Gramm oder die elektrische Reichweite bei mindestens 80 Kilometern liegt. Bei Plug-in-Hybriden könnte Mitte 2027 eine Anpassung der Regeln erfolgen, hieß es.Die Bundesregierung stellt für die Elektroauto-Förderung insgesamt drei Milliarden Euro bereit und geht von durchschnittlich nur 3.750 Euro Prämie entsprechend 800.000 Fahrzeugen aus. Die Aktion gilt bis 2029, endet aber frühzeitig, wenn die Mittel aufgebraucht sind. Der Zuschuss wird nur an Privatpersonen gezahlt; Firmenkunden profitieren bereits anderweitig beim Umstieg auf E-Autos. Gebrauchtwagen werden nicht gefördert. Anspruch auf die Fördersumme besteht unabhängig vom Hersteller des E-Autos; spätere Änderungen wie etwa eine Eingrenzung auf EU-Anbieter oder Herstellungsland sind hier aber möglich.Eigentlich sollte die neue Elektroprämie bereits am vergangenen Freitag offiziell vorgestellt werden, doch dann erfolgte eine Verschiebung in letzter Minute unter Verweis auf Abstimmungsbedarf innerhalb der Bundesregierung. "Das ist ein starker Anschub für die Elektromobilität in Deutschland", sagte Umweltminister Carsten Schneider. "Und es ist ein Anschub für unsere heimische Automobilwirtschaft, die starke Elektroautos im Angebot hat."