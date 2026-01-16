Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute 16.01.2026

Fast 550.000 Stromer 2025 neu zugelassen

Elektroanteil steigt 2025 auf 19 Prozent

Immer mehr Pkw tragen einen alternativen Antrieb. Die Zahlen stiegen im vergangenen Jahr deutlich an, auch bei den reinen Elektroautos, deren Zahl um über eine halbe Million wuchs.

Volkswagen Die Neuzulassungen von Autos mit Steckdose (Elektro und Plug-in-Hybrid) stiegen 2025 um fast 50 Prozent

Im Jahr 2025 wurden insgesamt 1.684.783 Neuwagen mit einem alternativen Antrieb neu zugelassen. Das geht aus der heute vom Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg veröffentlichten Jahresbilanz hervor. Die Behörde subsumiert unter dem Begriff der alternativen Antriebe neben reinen Elektroautos (BEV, FCEV) und Plug-in-Hybriden (PHEV) auch Hybride und Pkw mit Gasantrieb.Das Ergebnis in dieser Gruppe lag damit um gut ein Viertel über dem Vorjahreswert. Die 1,68 Millionen "alternativen" Pkw machen einen Anteil von 59 Prozent am Gesamtmarkt aus. Zieht man hier Hybrid- und Gasmodelle ab, verbleiben bei Elektro- und Plug-in-Modellen 856.589 Neuzulassungen entsprechend einem Anteil von 30 Prozent. Der Zuwachs gegenüber 2024 beträgt fast 50 Prozent.Am interessanten dürfte aber der reine BEV-Anteil sein. Er lag 2025 bei 19,1 Prozent, die Steigerungsrate bei 43,2 Prozent. Insgesamt kamen 545.142 Stromer neu in den Verkehr.Bezogen auf BEV und Marken (ohne reine Elektro-Marken wie Smart oder Tesla) steht VW absolut gesehen an der Spitze vor BMW, Škoda und Audi. Interessanter ist der BEV-Anteil an der jeweiligen Flotte, der bei Mini am höchsten und bei Porsche am zweithöchsten war. Die größten Zuwächse konnte insoweit bei den Volumenmarken Ford vor Opel und Audi erreichen.