Montag, 19. Januar 2026
Marken & ModelleLesezeit ~ 1 Minute
5.000 Euro Rabatt auf alle Stromer inkl. Plug-in-Modell
Ford gewährt zusätzlichen Elektro-Bonus
Ford will das dank der staatlichen Förderprämie wohl geschaffene Momentum für den Absatz von Elektroautos
für sich nutzen. Daher gewährt der Kölner Autobauer nun einen nicht unerheblichen zusätzlichen Rabatt.
Ford
Marketing-Aktion für Puma, Explorer, Capri und Mustang:
Ford gewährt auf alle Elektrofahrzeuge 5.000 Euro Rabatt
Ford gewährt allen Käufern von Elektrofahrzeugen einen Bonus von 5.000 Euro. Der Rabatt wird gewährt für die Elektromodelle Puma
Gen-E, Mustang Mach-E, Explorer/Capri und auch für die Plug-in-Variante des Kuga.
Man schaffe damit Fakten, während die die "komplexen Bedingungen" der neuen staatlichen E-Auto-Prämie noch "diskutiert" würden,
erklärt der Autobauer. Die Bedingungen brächten für viele Endverbraucher "hohe Hürden" mit sich, heißt es weiter, die
Fördertabellen seien "kompliziert".
Wer für den Höchstbetrag der Bundes-Förderung qualifiziert ist, kann sich mit der Ford-Aktion nun beispielhaft einen Basis-Explorer
statt für 40.000 Euro für 29.000 Euro kaufen.
Dass andere Hersteller mit ähnlichen Rabatten den Markt aufzumischen versuchen werden, ist anzunehmen.