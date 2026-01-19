Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute 19.01.2026

5.000 Euro Rabatt auf alle Stromer inkl. Plug-in-Modell

Ford gewährt zusätzlichen Elektro-Bonus

Ford will das dank der staatlichen Förderprämie wohl geschaffene Momentum für den Absatz von Elektroautos für sich nutzen. Daher gewährt der Kölner Autobauer nun einen nicht unerheblichen zusätzlichen Rabatt.

Ford Marketing-Aktion für Puma, Explorer, Capri und Mustang: Ford gewährt auf alle Elektrofahrzeuge 5.000 Euro Rabatt

Ford gewährt allen Käufern von Elektrofahrzeugen einen Bonus von 5.000 Euro. Der Rabatt wird gewährt für die Elektromodelle Puma Gen-E, Mustang Mach-E, Explorer/Capri und auch für die Plug-in-Variante des Kuga.Man schaffe damit Fakten, während die die "komplexen Bedingungen" der neuen staatlichen E-Auto-Prämie noch "diskutiert" würden, erklärt der Autobauer. Die Bedingungen brächten für viele Endverbraucher "hohe Hürden" mit sich, heißt es weiter, die Fördertabellen seien "kompliziert".Wer für den Höchstbetrag der Bundes-Förderung qualifiziert ist, kann sich mit der Ford-Aktion nun beispielhaft einen Basis-Explorer statt für 40.000 Euro für 29.000 Euro kaufen.Dass andere Hersteller mit ähnlichen Rabatten den Markt aufzumischen versuchen werden, ist anzunehmen.