Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Montag, 19. Januar 2026
2000 ... 2026 | 25+ Jahre Autokiste
Zur Startseite
Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute

5.000 Euro Rabatt auf alle Stromer inkl. Plug-in-Modell

Ford gewährt zusätzlichen Elektro-Bonus

Ford will das dank der staatlichen Förderprämie wohl geschaffene Momentum für den Absatz von Elektroautos für sich nutzen. Daher gewährt der Kölner Autobauer nun einen nicht unerheblichen zusätzlichen Rabatt.
Ford gewährt zusätzlichen Elektro-Bonus
Ford
Marketing-Aktion für Puma, Explorer, Capri und Mustang:
Ford gewährt auf alle Elektrofahrzeuge 5.000 Euro Rabatt
ANZEIGE
Ford gewährt allen Käufern von Elektrofahrzeugen einen Bonus von 5.000 Euro. Der Rabatt wird gewährt für die Elektromodelle Puma Gen-E, Mustang Mach-E, Explorer/Capri und auch für die Plug-in-Variante des Kuga.

Man schaffe damit Fakten, während die die "komplexen Bedingungen" der neuen staatlichen E-Auto-Prämie noch "diskutiert" würden, erklärt der Autobauer. Die Bedingungen brächten für viele Endverbraucher "hohe Hürden" mit sich, heißt es weiter, die Fördertabellen seien "kompliziert".

Wer für den Höchstbetrag der Bundes-Förderung qualifiziert ist, kann sich mit der Ford-Aktion nun beispielhaft einen Basis-Explorer statt für 40.000 Euro für 29.000 Euro kaufen.

Dass andere Hersteller mit ähnlichen Rabatten den Markt aufzumischen versuchen werden, ist anzunehmen.
  Autonews-Übersicht date    —  # 13982
text  Hanno S. Ritter
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Elektroauto-Förderprogramm: Bis zu 6.000 Euro Prämie Elektroanteil steigt 2025 auf 19 Prozent Ford und Renault rücken zusammen
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Ford
Die neuesten Meldungen
Ford gewährt zusätzlichen Elektro-Bonus Elektroauto-Förderprogramm: Bis zu 6.000 Euro Prämie Elektroanteil steigt 2025 auf 19 Prozent Kia bringt den K4 auch als Kombi Mini bringt Sonderedition für diverse Modelle ADAC-Stauprognose für das Wochenende 16.-18.01.2026
Zu schnell gefahren?
Zum Bußgeldrechner für Tempoverstöße Knete, Lappen, Punkte:
Der Bußgeldrechner kennt die Folgen
Verkehrsprognose
Stau – © Fotolia/Digitalstock Jeden Dienstag neu:
ADAC-Stauprognose fürs Wochenende
ANZEIGE