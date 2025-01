Taycan driftet 132 Eis-Runden am Stück

Porsche: Rekord für Driftfahrt auf Eis

Der Porsche Taycan muss bei Kundenzuspruch und wegen Rückrufen gerade eine Hängepartie ertragen. So kommt den Zuffenhausenern ein weiterer Rekord mit dem Elektro-Sportwagen gerade recht: Driften auf Eis, ewig und drei Tage, äh: 132 Runden lang.

Porsche 132 Runden lang driftete Porsche-Werksfahrer Jens Richter mit dem Taycan GTS auf Eis

ANZEIGE

Porsche hat dem Taycan eine weitere Rekordzahl beschert. Am Steuer eines Taycan GTS gelang es Porsche-Experience-Instrukteur Jens Richter im nördlichen Finnland, insgesamt 132 Runden im kontrollierten Übersteuern zu drehen. Binnen 46 Minuten legte er dabei exakt 17,503 Kilometer zurück.Die Rekordjagd begann am Nachmittag des 14. Januar 2025 unter schwierigen äußeren Bedingungen. "Unter der extremen Dauerbelastung des driftenden Taycan baute der Ice Track schneller ab als erwartet", schildert Jens Richter die Herausforderungen. "Daher mussten wir den ersten Versuch nach rund 11 Kilometern abbrechen."Für den zweiten Anlauf wechselte das Team auf kürzere Spikes und nutzte aus, dass mit beginnender Dunkelheit die Eistemperaturen sanken. Dieser Versuch war erfolgreich: Insgesamt 17,503 Kilometer oder 132 Runden hielt Jens Richter den serienmäßigen Taycan GTS nur mit Gas- und Lenkeingriffen im kontrollierten Drift. Mit dieser Distanz sicherte er sich den Weltrekord für den längsten ununterbrochenen Drift eines Elektroautos auf Eis und übertraf die bisherige Rekordmarke von 14,809 Kilometern deutlich.Die Fahrt fand statt auf einer Eis-Piste des Porsche Arctic Centers im finnischen Levi, rund 150 Kilometer nördlich des Polarkreises. Für den Rekordversuch hatte das Team einen Driftkreis mit 59 Metern Durchmesser angelegt. Als Reifen genutzt wurden an beiden Achsen handelsübliche Michelin-Reifen mit Ein-Millimeter-Spikes. Ein professionelles GPS-Messgerät dokumentierte neben dem zurückgelegten Weg auch Aktionen des Fahrers wie Lenkradbewegungen, Gas- und Bremsvorgänge sowie die auf das Fahrzeug wirkenden G-Kräfte.Mit der Eis-Dauerschleife trägt sich der Elektrosportler bereits zum vierten Mal ins Guiness-Buch der Weltrekorde ein: So hat Porsche 2023 mit dem Taycan Cross Turismo entlang der Xinjiang-Tibet-Route mit 5.573 Metern damals den größten, von einem Elektroauto jemals zurückgelegten Höhenunterschied bewältigt. 2021 hat Rennfahrer Leh Keen einen Porsche Taycan in einer Messehalle in New Orleans auf 165,1 km/h beschleunigt – Tempo-Weltrekord für Fahrten in einem geschlossenen Gebäude. Und 2020 driftete Dennis Retera am Hockenheimring mit einem Taycan exakt 210 Runden und legte binnen 55 Minuten 42,171 Kilometer zurück.