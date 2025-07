»Black Edition« mit mehr Ausstattung und Preisvorteil

Porsche: Cayenne und Taycan als Sondermodelle

Wer mit einem Cayenne oder Taycan liebäugelt, bekommt das gute Stück jetzt etwas günstiger als üblich. Porsche hat Sondermodelle aufgelegt, die ausstattungsbereinigt Preisvorteile bieten.

Porsche Mehr Ausstattung zum "attraktiven" Preis versprechen Porsche Cayenne (Bild) und Taycan als "Black Edition"

Unter dem Namen "Black Edition" bietet Porsche aktuell eine aufgewertete Sonderserie des Taycan und des Cayenne an, jeweils in beiden Karosserieversionen (nicht Taycan Cross Turismo) und mehreren Antriebsvarianten.Optische Merkmale sind dem Namen folgend schwarze Akzente außen und innen. So sind beim Taycan das "Sport Design-Paket", die Seitenscheibenleisten und die Modellbezeichnung am Heck in Schwarz (hochglanz) ausgeführt. Außenspiegel in Schwarz (hochglanz) in Kombination mit anderen Exterieurlacken gibt es exklusiv nur bei der Black Edition. Serienmäßig ist zudem das Heckleuchtenband mit beleuchtetem Porsche-Schriftzug in Schwarz. Ebenso an Bord sind das "Akzentpaket Interieur" in schwarz, das Ablagenpaket und die schwarz gebürsteten, beleuchteten Türeinstiegsblenden aus Aluminium.Die Cayenne-Modelle zeichnen sich durch das "SportDesign Bugteil", das Exterieurpaket, die Außenspiegel und den Porsche-Schriftzug sowie die Modellbezeichnung am Heck in Schwarz (hochglanz) aus. Den Innenraum wertet hier das "Interieur-Paket Aluminium gebürstet" in Schwarz auf.Bei beiden Modellreihen zeigt sich die Serienausstattung ergänzt um den Spurwechselassistenten, Surround View inklusive "Aktiver Einparkunterstützung", 21-Zoll-Räder mit Nabenabdeckungen mit farbigem Porsche-Wappen, HD-Matrix-Hauptscheinwerfer (beim Cayenne in der abgedunkelten Variante), LED-Türprojektoren mit Porsche-Schriftzug, 14-Wege-Komfortsitze mit Memory und Porsche-Wappen auf den Kopfstützen, Surround-Sound-System von Bose inklusive Dolby Atmos (beim Taycan mit Electric Sport Sound), das Ablagenpaket sowie die Ausstattung mit schwarzem Glattleder. Auch beleuchtete Türeinstiegsblenden, ein Schriftzug auf den Vordertüren und ein spezielles Fahrzeugschlüssel-Set mit Case sind Serie.Beim Taycan Black Edition gehört zudem die größere "Performance Batterie Plus" zum Standard, die für Taycan, Taycan 4 und Taycan 4S ansonsten optional erhältlich ist. Vom größeren Brutto-Energiegehalt von 105 kWh profitiert neben den Fahrleistungen auch die Reichweite, bestenfalls beträgt sie 668 Kilometer.Wo "Black Edition" darauf steht, ist schwarz als Grundfarbe keine Pflicht: Einige sonst optionale Farben sind aufpreisfrei verfügbar, der übrige Lackfächer steht auf Wunsch ebenso optional zur Wahl wie die fast 10.000 Euro teuren Individualisierungsmöglichkeiten der "Farbe nach Wahl"-Programme.Die Preise für den Taycan Black Edition beginnen bei 119.300 Euro, die für den Cayenne Black Edition bei 115.000 Euro. Porsche spricht von "attraktiven Preisen", aber wir haben uns erspart, die genaue Höhe des ausstattungsbereinigten Rabatts auszurechnen.