Reges Verkehrsaufkommen und saisonale Behinderungen
ADAC-Stauprognose für das Wochenende 12.-14.12.2025
Auch am dritten Adventswochenende ist mit einem hohen Verkehrsaufkommen auf Deutschlands Fernstraßen zu rechnen.
Die Lage zeigt sich ähnlich wie letzte Woche.
Der ADAC rechnet für das kommende Wochenende mit einer mittelgroßen Staugefahr. Vorweihnachtlicher Einkaufsverkehr, stark besuchte
Weihnachtsmärkte und daraus resultierende Straßensperrungen und Parkplatzknappheit wirken sich insbesondere auf Innenstädte und
Ballungsräume aus.
Auch wenn wetterabhängige Straßenarbeiten nun teilweise ruhen und Spuren freigegeben werden, bleiben langfristige Baustellen weiterhin
bestehen. Auf den Fernstrecken sollten Autofahrer Behinderungen vor allem auf folgenden Abschnitten einplanen:
-
A1 Köln – Lübeck
-
A2 Oberhausen – Dortmund
-
A3 Frankfurt – Oberhausen
-
A4 Köln – Dresden
-
A5 Heidelberg – Darmstadt
-
A6 Heilbronn – Nürnberg – Pilsen
-
A7 Hamburg – Kassel
-
A8 München – Karlsruhe
-
A9 München – Nürnberg
-
A12 Berlin – Frankfurt (Oder)
-
A40 Dortmund – Duisburg
-
A81 Singen – Stuttgart
Auch auf den beliebten Reiserouten im Ausland bleibt die Belastung durch Bauarbeiten und witterungsbedingte Einschränkungen hoch.
Von den Einschränkungen betroffen sind die Tauern- (A10), die Inntal- (A12) und die Brennerautobahn (A13). Bei der Einreise nach
Deutschland sind zudem weiter Wartezeiten durch Grenzkontrollen möglich.
Im Herbst ist auf allen Straßen zusätzlich natürlich mit witterungsbedingten Behinderungen und daraus resultierenden Zeitverzögerungen
zu rechnen. Dies gilt für Nebel und in höheren Lagen auch für Schnee.