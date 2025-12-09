Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Dienstag, 9. Dezember 2025
2000 ... 2025 | 25 Jahre Autokiste
Zur Startseite
Reges Verkehrsaufkommen und saisonale Behinderungen

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 12.-14.12.2025

Auch am dritten Adventswochenende ist mit einem hohen Verkehrsaufkommen auf Deutschlands Fernstraßen zu rechnen. Die Lage zeigt sich ähnlich wie letzte Woche.
ANZEIGE
Der ADAC rechnet für das kommende Wochenende mit einer mittelgroßen Staugefahr. Vorweihnachtlicher Einkaufsverkehr, stark besuchte Weihnachtsmärkte und daraus resultierende Straßensperrungen und Parkplatzknappheit wirken sich insbesondere auf Innenstädte und Ballungsräume aus.

Auch wenn wetterabhängige Straßenarbeiten nun teilweise ruhen und Spuren freigegeben werden, bleiben langfristige Baustellen weiterhin bestehen. Auf den Fernstrecken sollten Autofahrer Behinderungen vor allem auf folgenden Abschnitten einplanen:
  • A1 Köln – Lübeck
  • A2 Oberhausen – Dortmund
  • A3 Frankfurt – Oberhausen
  • A4 Köln – Dresden
  • A5 Heidelberg – Darmstadt
  • A6 Heilbronn – Nürnberg – Pilsen
  • A7 Hamburg – Kassel
  • A8 München – Karlsruhe
  • A9 München – Nürnberg
  • A12 Berlin – Frankfurt (Oder)
  • A40 Dortmund – Duisburg
  • A81 Singen – Stuttgart
Auch auf den beliebten Reiserouten im Ausland bleibt die Belastung durch Bauarbeiten und witterungsbedingte Einschränkungen hoch. Von den Einschränkungen betroffen sind die Tauern- (A10), die Inntal- (A12) und die Brennerautobahn (A13). Bei der Einreise nach Deutschland sind zudem weiter Wartezeiten durch Grenzkontrollen möglich.

Im Herbst ist auf allen Straßen zusätzlich natürlich mit witterungsbedingten Behinderungen und daraus resultierenden Zeitverzögerungen zu rechnen. Dies gilt für Nebel und in höheren Lagen auch für Schnee.
Zur Autonews-Übersicht date    —  # 13952
text  Hanno S. Ritter
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Ferienkalender Meldungen zu Verkehr & Reise
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
ADAC Autobahn.de: Baustellen, Sperrungen, Infos



Die neuesten Meldungen
ADAC-Stauprognose für das Wochenende 12.-14.12.2025 Nedeljković wird BMW-Chef VW: Sondermodell von Multivan und ID.Buzz Mercedes öffnet die G-Klasse noch einmal ADAC-Stauprognose für das Wochenende 05.-07.12.2025 DS bringt Sondermodell-Serie
Auto-Fotostrecken
Auto-Fotostrecken
Bilder sagen mehr als Worte:
14.800+ Bilder in 1.670+ Fotostrecken
Auto-Quiz
Auto-Quiz »
Groß und vermutlich elektrisch
Welches Modell zeigt das Bild?
Zu schnell gefahren?
Zum Bußgeldrechner für Tempoverst e
Knete, Lappen, Punkte:
Der Bußgeldrechner kennt die Folgen
ANZEIGE