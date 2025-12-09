Reges Verkehrsaufkommen und saisonale Behinderungen

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 12.-14.12.2025

Auch am dritten Adventswochenende ist mit einem hohen Verkehrsaufkommen auf Deutschlands Fernstraßen zu rechnen. Die Lage zeigt sich ähnlich wie letzte Woche.

A1 Köln – Lübeck

A2 Oberhausen – Dortmund

A3 Frankfurt – Oberhausen

A4 Köln – Dresden

A5 Heidelberg – Darmstadt

A6 Heilbronn – Nürnberg – Pilsen

A7 Hamburg – Kassel

A8 München – Karlsruhe

A9 München – Nürnberg

A12 Berlin – Frankfurt (Oder)

A40 Dortmund – Duisburg

A81 Singen – Stuttgart

Der ADAC rechnet für das kommende Wochenende mit einer mittelgroßen Staugefahr. Vorweihnachtlicher Einkaufsverkehr, stark besuchte Weihnachtsmärkte und daraus resultierende Straßensperrungen und Parkplatzknappheit wirken sich insbesondere auf Innenstädte und Ballungsräume aus.Auch wenn wetterabhängige Straßenarbeiten nun teilweise ruhen und Spuren freigegeben werden, bleiben langfristige Baustellen weiterhin bestehen. Auf den Fernstrecken sollten Autofahrer Behinderungen vor allem auf folgenden Abschnitten einplanen:Auch auf den beliebten Reiserouten im Ausland bleibt die Belastung durch Bauarbeiten und witterungsbedingte Einschränkungen hoch. Von den Einschränkungen betroffen sind die Tauern- (A10), die Inntal- (A12) und die Brennerautobahn (A13). Bei der Einreise nach Deutschland sind zudem weiter Wartezeiten durch Grenzkontrollen möglich.Im Herbst ist auf allen Straßen zusätzlich natürlich mit witterungsbedingten Behinderungen und daraus resultierenden Zeitverzögerungen zu rechnen. Dies gilt für Nebel und in höheren Lagen auch für Schnee.