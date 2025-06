XC60 überholt nach 17 Jahren den 240

Volvo: Staffelübergabe der Marken-Bestseller

Staffelstab-Übergabe bei Volvo: Der 240 Kombi ist nicht mehr das meistverkaufte Auto der Schweden. Der Nachfolger ist natürlich ein SUV, das nächstes Jahr einen elektrischen Nachfolger oder Bruder bekommt.

Volvo Der XC60 hat jetzt den 240 als meistverkauftes Volvo-Modell abgelöst

ANZEIGE

Kurz nach seinem zweiten Facelift erreicht der Volvo XC60 einen bedeutenden Meilenstein. Mit nun über 2,7 Millionen produzierten Fahrzeugen ist die Baureihe die erfolgreichste in der Geschichte von Volvo. 17 Jahre nach dem Start hat das SUV damit die Baureihe 240 abgelöst."Als ich in den 1980er Jahren in Schweden aufwuchs, war der Volvo 240 das ikonische Familienauto – man sah ihn in fast jeder Einfahrt", sagt Susanne Hägglund, Leiterin Global Offer bei Volvo Cars. "Heute hat der Volvo XC60 diese Position eingenommen: Er ist der Liebling der Familien und unser meistverkauftes Modell aller Zeiten – zwei Kennzeichen für ultimativen Erfolg."Bei den Schweden ist der Umstand offenbar auf so viel Begeisterung gestoßen, dass die PR-Leute sogar fabulieren, der 240 Kombi sei über viele Jahre "die bevorzugte Wahl von Familien auf der ganzen Welt" gewesen.Wahr ist hingegen, dass der 240er bei seinem Erscheinen im Jahr 1974 neue Maßstäbe bei der Sicherheit setzte: Sein fortschrittliches Karosseriedesign mit Knautschzonen vorne und hinten sowie einem verstärkten Fahrgastraum sollte zum Standard werden und den Ruf des Herstellers als sicherheitsbewusst begründen oder festigen. Als eines der ersten Fahrzeuge verfügte der Volvo 240 zudem über einen verbesserten Seitenaufprallschutz, aus dem später das patentierte Side-Impact Protection System (SIPS) von Volvo hervorging.Insgesamt lief der Volvo 240 zwischen 1974 und 1993 in den schwedischen Werken in Torslanda und Kalmar sowie im belgischen Gent exakt 2.685.171 Mal vom Band. Der XC60 wurde zunächst ausschließlich in Europa gebaut, später folgte die Fertigung zusätzlich auch in China. In Europa war der XC60 laut Volvo im vergangenen Jahr das meistverkaufte Auto mit Plug-in-Hybrid-Antrieb, sowohl in Deutschland als auch europaweit. Den Angaben zufolge werden die "neuesten PHEV-Fahrzeuge" der Marke global betrachtet rund 48 Prozent der zurückgelegten Strecken rein elektrisch bewegt.2026 erscheint der vollelektrische Volvo EX60. Ob der XC60 dann den Ruhestand antritt oder analog zum XC90 ein weiteres Mal aufgefrischt wird, bleibt abzuwarten. Eine dritte Generation ist aber nicht geplant.