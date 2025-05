E-SUV wird in Belgien und in China gebaut

Volvo EX30 kommt jetzt aus Europa

Der Volvo EX30 ist künftig kein waschechter Chinese mehr. Der Hersteller baut das Auto künftig auch in Europa, was sowohl aufs Image als auch auf die Preisentwicklung einzahlt.

Volvo Volvo baut den EX30 künftig auch im Werk Gent in Belgien

Im belgischen Gent wurde am vergangenen Freitag (25. April 2025) die Produktion des Volvo EX30 aufgenommen. Damit erweitert der schwedische Autobauer die Fertigungskapazitäten für das E-SUV und schafft die Voraussetzungen, besser auf die lokale Nachfrage zu reagieren – und EU-Importzölle auf chinesische Elektroautos zu vermeiden.Mit der Aufnahme des Volvo EX30 entstehen rund 350 neue Arbeitsplätze im belgischen Volvo-Werk, wo nun fast 6.600 Mitarbeitende tätig sind. Die am Rande der drittgrößten Stadt Belgiens und unweit des Nordseehafens gelegene Fertigungsstätte wurde im Jahr 1965 eröffnet und ist das einzig verbliebene vollentwickelte Automobilwerk des Landes.Volvo hatte die Standort-Entscheidung im Herbst 2023 getroffen. Seither habe man die Integration des neuen Modells in Rekordzeit realisieren können, sagt Werksleiter Stefan Fesser. Man habe die bisherige Industrialisierungszeit um die Hälfte gekürzt.Neben dem EX30 laufen in Gent auch weitere elektrifizierte Modelle wie EX40 und EC40 sowie die Hybridmodelle XC40 und V60 vom Band. Im weiteren Jahresverlauf ergänzt der neue EX30 Cross Country das Portfolio. Im Jahr 2024 wurden mehr als 186.000 Autos vor Ort gebaut. In den beiden europäischen Volvo-Werken in Gent und im schwedischen Torslanda produziert das Unternehmen nun zehn verschiedene Elektro- und Hybridmodelle. Ein drittes europäisches Werk baut Volvo derzeit in der Slowakei.