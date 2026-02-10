Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Dienstag, 10. Februar 2026
2000 ... 2026 | 25+ Jahre Autokiste
Zur Startseite
Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten

Karneval und Wintersportler sorgen für Behinderungen

ADAC-Stauprognose für das Faschings-Wochenende 2026

Fasching, Fastnacht oder Karneval: Zum zweiten Februarwochenende müssen sich Autofahrer auf erhöhtes Verkehrsaufkommen einstellen. Zu den Jecken gesellen sich Wintersportler, so dass speziell Süddeutschland betroffen sein wird.

ANZEIGE
Der Beginn der Ferien in Bayern, im Saarland und in Thüringen sowie zahlreiche Veranstaltungen führen laut ADAC vor allem im Süden Deutschlands und auf den Routen in die Alpen zu einer erhöhten Staugefahr. In vielen Städten sind durch Faschingsumzüge und die damit verbundenen Straßensperrungen zusätzliche Verkehrsbehinderungen möglich.

Anlässlich der Sicherheitskonferenz im Hotel Bayerischer Hof kommt es in München zu umfangreichen Sperrungen innerhalb der Sicherheitszone. Zusätzlich sind durch Demonstrationen sowie Polizeieskorten kurzfristige Verkehrsbehinderungen möglich.

Besonders staugefährdete Strecken in Deutschland:
  • A1 Köln – Dortmund sowie Osnabrück – Bremen
  • A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover
  • A3 Oberhausen – Köln
  • A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe
  • A5 Karlsruhe – Basel
  • A7 Ulm – Füssen/Reutte
  • A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
  • A9 Nürnberg – München
  • A12 Berliner Ring – Frankfurt (Oder)
  • A57 Krefeld – Köln
  • A93 Rosenheim – Kiefersfelden
  • A95 München – Garmisch-Partenkirchen
  • A96 München – Lindau
  • A99 Autobahnring München
Auch auf den wichtigen Transitachsen im benachbarten Ausland bleibt die Verkehrslage angespannt. Ursachen sind vor allem Bauarbeiten und das hohe Reiseaufkommen. In Österreich sind davon insbesondere die A10 Tauern-Autobahn, die A12 Inntal-Autobahn und die A13 Brenner-Autobahn zwischen Innsbruck und dem Brenner betroffen.

In der Schweiz muss mit Verzögerungen gerechnet werden auf der A1 zwischen Bern, Zürich und St. Margrethen, auf der A2 von Luzern nach Basel, auf der Gotthard-Route bis Chiasso sowie auf der A3 von Basel über Zürich nach Chur.

In Italien bleibt vor allem die A22 Brennerroute stauanfällig. Zudem kann es zu Behinderungen auf den Straßen im Puster-, Grödner- und Gadertal sowie im Vinschgau kommen. Für zusätzliche Belastungen sorgen die seit 6. Februar laufenden Olympischen Winterspiele in Italien. Rund um die Austragungsorte Cortina d’Ampezzo, Mailand, Livigno, Bormio und Verona (Ort der Abschlussfeier am 22. Februar) muss mit stockendem Verkehr auf den Zufahrtsstraßen gerechnet werden.

Bei der Einreise nach Deutschland kann es aufgrund von Grenzkontrollen zudem zu Wartezeiten kommen. Die winterliche Wetterlage hält an und kann regional das Risiko von Unfällen und Staus kurzfristig stark erhöhen. Die Zahl der Baustellen ist zwar weiterhin gering, bestehende Dauerbaustellen stellen jedoch Engpässe dar.
  Autonews-Übersicht date    —  # 14007
text  
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Ferienkalender Meldungen zu Verkehr & Reise
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
ADAC Autobahn.de: Baustellen, Sperrungen, Infos
ANZEIGE