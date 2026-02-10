Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten 10.02.2026

Karneval und Wintersportler sorgen für Behinderungen

ADAC-Stauprognose für das Faschings-Wochenende 2026

Fasching, Fastnacht oder Karneval: Zum zweiten Februarwochenende müssen sich Autofahrer auf erhöhtes Verkehrsaufkommen einstellen. Zu den Jecken gesellen sich Wintersportler, so dass speziell Süddeutschland betroffen sein wird.