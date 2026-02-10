Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten
Karneval und Wintersportler sorgen für Behinderungen
ADAC-Stauprognose für das Faschings-Wochenende 2026
Anlässlich der Sicherheitskonferenz im Hotel Bayerischer Hof kommt es in München zu umfangreichen Sperrungen innerhalb der Sicherheitszone. Zusätzlich sind durch Demonstrationen sowie Polizeieskorten kurzfristige Verkehrsbehinderungen möglich.
Besonders staugefährdete Strecken in Deutschland:
- A1 Köln – Dortmund sowie Osnabrück – Bremen
- A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover
- A3 Oberhausen – Köln
- A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe
- A5 Karlsruhe – Basel
- A7 Ulm – Füssen/Reutte
- A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
- A9 Nürnberg – München
- A12 Berliner Ring – Frankfurt (Oder)
- A57 Krefeld – Köln
- A93 Rosenheim – Kiefersfelden
- A95 München – Garmisch-Partenkirchen
- A96 München – Lindau
- A99 Autobahnring München
In der Schweiz muss mit Verzögerungen gerechnet werden auf der A1 zwischen Bern, Zürich und St. Margrethen, auf der A2 von Luzern nach Basel, auf der Gotthard-Route bis Chiasso sowie auf der A3 von Basel über Zürich nach Chur.
In Italien bleibt vor allem die A22 Brennerroute stauanfällig. Zudem kann es zu Behinderungen auf den Straßen im Puster-, Grödner- und Gadertal sowie im Vinschgau kommen. Für zusätzliche Belastungen sorgen die seit 6. Februar laufenden Olympischen Winterspiele in Italien. Rund um die Austragungsorte Cortina d’Ampezzo, Mailand, Livigno, Bormio und Verona (Ort der Abschlussfeier am 22. Februar) muss mit stockendem Verkehr auf den Zufahrtsstraßen gerechnet werden.
Bei der Einreise nach Deutschland kann es aufgrund von Grenzkontrollen zudem zu Wartezeiten kommen. Die winterliche Wetterlage hält an und kann regional das Risiko von Unfällen und Staus kurzfristig stark erhöhen. Die Zahl der Baustellen ist zwar weiterhin gering, bestehende Dauerbaustellen stellen jedoch Engpässe dar.