Jan Grindemann folgt auf Willem Baudewijns

Polestar mit neuem Deutschland-Chef

Polestar hat einen neuen Chef für Deutschland bestimmt. Er hat bereits zuvor für diverse kleine Marken gearbeitet.
Polestar mit neuem Deutschland-Chef
Polestar
Jan Grindemann ist neuer
Deutschland-Chef von Polestar
Jan Grindemann wurde zum 4. August 2025 als neuer "Managing Director" von Polestar Deutschland ernannt. Er kommt von Corvette Europe, wo er als CEO tätig war. Zuvor gehörte er der Hedin Mobility Group an, für die er seit September 2022 als COO für den Vertrieb von BYD in Deutschland zuständig war und zuletzt auch zum CEO aufstieg. Er bericht an Markenchef Michael Lohscheller.

Grindemann folgt auf Willem Baudewijns, der seit Mai 2022 neben seiner Rolle als Managing Director in den Niederlanden auch die Geschäftsführung in Deutschland übernahm.

In Deutschland hat Polestar seinen Hauptsitz in Köln. Insgesamt neun Retail-Standorte, die als Polestar Spaces bekannt sind, sowie über 200 Service-Partner im Volvo-Netz stehen den Kunden zur Verfügung. Im ersten Halbjahr 2025 lag der Marktanteil in Deutschland mit gut 1.900 Neuzulassungen laut KBA bei 0,1 Prozent.

Zusätzlich zu den aktuellen Modellen Polestar 2, 3 und 4 will die zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Marke einen viertürigen GT als Polestar 5, einen Roadster als Polestar 6 und ein Kompakt-SUV alias Polestar 7 einführen. Aktuell erfolgt die Produktion in Nordamerika und China, der Polestar 7 soll in Europa montiert werden.
Zur Autonews-Übersicht date    —  # 13885
text  Hanno S. Ritter
Kia Deutschland mit neuem Chef Weitere Personalia
