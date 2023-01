Kleiner Stromer jetzt auch mit 65 PS und neuem Optik-Paket bestellbar

Dacia Spring: Mehr Power – weniger Kohle

Der Dacia Spring ist abgesehen vom auslaufenden Smart Fortwo das günstigste Elektroauto in Deutschland. Jetzt wird er noch günstiger, erhält vor allem aber eine stärkere Variante.

Dacia Den Dacia Spring gibt es künftig auch mit einem 65 PS starken E-Motor und neuem Optikpaket, natürlich zum Hammerpreis

Der Dacia Spring, daran führt kein Weg vorbei, sieht "fimschig" aus, ist primitiv gemacht und arg lahm. Neben einem Sandero wirkt der ursprünglich für den indischen Markt entwickelte Spring wie aus einer anderen Welt oder einer anderen Zeit. 100.000 Stück hat Dacia weltweit trotzdem schon verkauft, und in Europa hat sich das Wägelchen 2022 bei den Elektroautos Platz 3 gesichert, bezogen auf die Privatkunden.Nun hat Dacia das Programm überarbeitet. Zusätzlich im Angebot und bereits ab nächster Woche bestellbar ist die Ausführung Extreme. Wichtigstes Merkmal ist der umgerechnet 65 statt 44 PS starke Elektromotor. Das Drehmoment nennt Dacia noch nicht, die Reichweite beträgt den Angaben zufolge nahezu unverändert 220 Kilometer, im reinen Stadtbetrieb 305 Kilometer. Optimiert haben will Dacia auch das Getriebe.Das neue Topmodell gibt sich auf Wunsch an einer hier exklusiv verfügbaren Außenfarbe "Schiefer-Blau" zu erkennen und setzt ansonsten auf eine Akzentfarbe, die man vor allem mit Cupra in Verbindung bringt: Kupferfarbene Akzente finden sich an Dachreling, Außenspiegelgehäusen, Radnaben, dem Dacia-Logo auf der Heckklappe und unterhalb der Scheinwerfer. Dazu kommen Muster im Stil einer topografischen Karte an den Vordertüren und auf den unteren Schutzleisten.Im Interieur setzt sich die Landkartengrafik auf den Türschwellern und den Gummifußmatten fort. Kupferfarben ausgeführt sind hier Elemente an den Türverkleidungen, den Lüftungsdüsen, der zentralen Bedieneinheit und den Sitzbezügen. Das neue Dacia-Logo ist auf den vorderen Rückenlehnen eingeprägt.Interessant wie meistens bei Dacia ist die Preisgestaltung: Der Spring Extreme kostet ab 24.550 Euro, das sind gerade einmal 800 Euro mehr als bisher, und gleichzeitig beinhaltet die Extreme-Ausstattung das bisher für 1.200 Euro optional angebotene "Expression"-Paket, bestehend aus Parksensoren hinten, Rückfahrkamera, Navigationssystem und Ersatzrad. Auf deutsch: Ab sofort kostet der Spring mit 65 PS weniger als bisher das Modell mit den arg schwach bemessenen 44 PS und dem Paket, das laut Hersteller neun von zehn Kunden in Deutschland bestellt haben.Den "kleinen" Motor bietet Dacia weiterhin im Basismodell "Essential" an, das gleichzeitig im Preis um 1.000 Euro auf 22.750 Euro fällt. Mit dieser Neuerung dürfte der Spring nach wie vor Frühlingsgefühle bei etlichen Kunden auslösen, auch wenn er ein optisches Facelift nach wie vor benötigt.