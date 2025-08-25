Halbjahresbilanz ebenfalls mit mehr Verkehrstoten

Unfallstatistik Juni 2025: Weniger Unfälle, mehr Opfer

Auch im Juni hat sich die Unfallstatistik in Deutschland negativ entwickelt. Auch die Halbjahresbilanz zeigt rote Tendenzen.

ADAC Im Juni 2025 gab es weniger Unfälle, aber mehr Verletzte und Getötete als im Vorjahresmonat

Grundsätze der Unfallstatistik

Während die Zahl der polizeilich erfassten Straßenverkehrsunfälle im Juni 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat um zehn Prozent auf insgesamt 195.000 Unfälle gesunken ist, fällt die Monatsbilanz schlecht aus.Denn der Rückgang speist sich nach den jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis) überproportional mit zwölf Prozent aus der Zahl der reinen Sachschaden-Crashs (165.000), während die Zahl der Unfälle mit Personenschaden um drei Prozent auf 29.900 stieg. Dabei waren 37.000 Verletzte (+ 2 %) und weitere 301 Verkehrstote zu beklagen. Letztere Zahl liegt damit um 26 Menschen über dem Vorjahreswert.Im ersten Halbjahr erfasste die Polizei insgesamt 1,21 Millionen Straßenverkehrsunfälle. Dies entspricht einem Rückgang um rund 23.300 oder zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bei gut einer Millionen Unfälle blieb es bei Sachschaden (-2 %), bei rund 139.800 Unfällen gab es Getötete oder Verletzte (+1 %).Insgesamt sind 175.000 Menschen in den ersten sechs Monaten 2025 verletzt worden und damit in etwa so viele wie im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Verkehrstoten stieg dagegen um 25 Personen auf 1.322.Bezogen auf die Verkehrstoten in den ersten sechs Monaten erreichten wie üblich die drei Stadtstaaten sehr gute Tendenzen sowohl in absoluten Zahlen als auch in der Tendenz gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die meisten Menschen starben auf den Straßen der bevölkerungsreichsten Bundesländer NRW, Bayern und Baden-Württemberg sowie in Niedersachsen. Die größten Zuwächse gab es in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern. Bezogen auf die Einwohnerzahl ist das Risiko eines tödlichen Unfalls statistisch gesehen in Mecklenburg-Vorpommern am höchsten, gefolgt von Brandenburg und Niedersachsen.Zu beachten ist, dass es sich um vorläufige Zahlen handelt, die auf den von den Polizeibehörden tatsächlich gemeldeten Fällen und einer statistisch hochgerechneten Zahl an Nachmeldungen und Nachstreichungen basiert, so dass die oben genannten Zahlen nicht mit den etwa im Vorjahr für den gleichen Monat gemeldeten Werten vergleichbar sind; auch die errechnete Tendenz kann abweichen, da diese bei den Vorjahreszahlen die endgültige Höhe berücksichtigt. Nachträgliche Korrekturen nach unten gibt es ebenfalls, etwa weil sich herausstellt, dass der Unfall nicht auf einer öffentlichen Straße passierte oder der Beteiligte z.B. durch einen Herzinfarkt bereits kurz vor dem Crash gestorben war.Die Statistik erfasst all jene Opfer, die bei Unfällen auf Deutschlands öffentlichen Straßen verunglückt sind, unabhängig von ihrer Nationalität. Deutsche Staatsbürger, die im Ausland ums Leben kamen, werden nicht erfasst. Verletzte, die innerhalb von dreißig Tagen nach dem Unfall an dessen Folgen sterben, werden als Verkehrstote registriert, nicht jedoch Suizid-Fälle.